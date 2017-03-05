Türkiye Almanya Film Festivali'nde Ara Güler'e onur ödülü - 2

Adil Kaya ile Ayten Akyıldız'ın hayata geçirdiği ve Nürnberg'in en önemli sanat faaliyetlerinden biri olan bu yıl 22. düzenlenen Türkiye – Almanya Film Festivali Nürnberg Tafelhalle'de yapılan gala ile başladı.

Festivalin geleneksel onur ödülleri Alman sinemasının görüntü yönetmeni Jürgen Jürges ve sanatçısı Ara Güler'e verildi.

sanatçısı Ara Güler ödülünü Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Ulrich Maly'nden; Jürgen Jürges ise Zülfü Livaneli'nin eşi Ülkü Livaneli'nden aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül'ün de hazır bulunduğu Festivali Adil Kaya açtı. Konuklarını selamlayan Kaya'nın ardından festivalde yarışacak kısa ve uzun metraj filmler tanıtıldı.

'ONLAR SİLAH FUARINA, BEN BARIŞA GİDİYORUM'

Festivalde onur konuğu olarak bulunan Zülfü Livaneli bir konuşma yaparak, ödül alan her iki sanatçıyı övdü ve 'Onlar, bizim görmediğimizi görür' dedi.

Livaneli, 'Uçakta Nürnberg'e gelirken, beni tanıyanlar neden Nürnberg'e gittiğimi sordular. Ben de, film festivaline diye cevap verdim. Onlar ise, Silah fuarı diye cevap verdiler. Ben Barışa gittiğimi dillendirdim' dedi.

JÜRGEN JÜRGES'İN ÖDÜLÜ ÜLKER LİVANELİ'DEN

Ödül törenine geçildiğinde sahneye önce Jürgen Jürges geldi. Jürges ödülünü Ülker Livaneli'nin elinden aldı. Ardından Ara Güler'in larını yansıtan bir film gösterildi

Ara Güler ödülünü almak için sahneye çıkarak 'Merhaba Millet' diyerek katılımcıları selamladı.

Ara Güler, ' çekmek sadece çekmek değildir. Olayın içinde her şey vardır. Her şeyin bir sebebi vardır. Dünya boşuna dönmüyor' diye konuştu. Ara Güler de ödülünü Nürnberg Belediye Başkanı Dr.Ulrich Maly'nin elinden aldı.

Daha sonra Osman Okkan'ın rejisini yaptığı Ünlü çı Ara Güler'in hayatını anlatan İstanbul'un Gözü belgeseli gösterildi.

Program sonrası konuklar onuruna bir kokteyl verildi. Festival boyunca 40 film gösterilecek. Konuklar ile söyleşiler yapılacak. Ödül alan filmler ise, 11 Mart tarihinde açıklanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Film afişi

Ara Güler salona alkışlar arasında geliyor

Zülfü Livaneli geliyor

Belediye BaskanıUlrich Maly ,Ara Güler ile sohbet ediyor

Adil Kaya açılış koşması ve selamlama konuşması yapıyor

Kısa ve uzun metraj yarışma filmleri tanıtılıyor

Jürgen Jürges'in siyah beyaz bir filmi

Zülfü Livaneli konuşuyor

Jürgen Jürges odulunu Ülker Livaneli'den alıyor

Ara Güler, filmde tanıtılıyor

Ara Güler sahneye geliyor

Ulrich Maly ödülü veriyor

Toplu görüntü

Ara Güler'in fotoları, Orhan Pamuk ile Yaşar Kemal'in Ara Güler için söyledikleri perdeye yansıyor.

DHA