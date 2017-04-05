'Türkiye Güven Huzur Uygulaması4' : 552 bin 530 kişi kontrol edildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı eş zamanlı olarak dün akşam ülke genelinde stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde 'Huzur Türkiye ' denetimlerinin 4'üncüsünü gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Bülent Olcay, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve ilgili Daire Başkanlarının Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği denetime; 71 bin 284 personel, 13 bin 92 ekip, (12 bin 998'si kara, 12'si hava, 82'si deniz) ve 371 görev köpeği katıldı. Uygulamalarda vatandaşların hak ve hürriyetleri ile can ve mal güvenliğini sağlamak üzere aranan kişi ve araçların yakalanması ve suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amaçlandı.

Şehir giriş ve çıkışları ile merkezlerinde önceden tespit edilen 7 bin 266 hassas noktada yapılan denetimler sonucunda; 552 bin 530 kişi kontrol edildi. Arandığı tespit edilen 1317 şahıs yakalandı. 496 şahıs gözaltına alınırken 1310 kişi hakkında ise adli-idari işlem uygulandı.

170 bin 961 araç kontrol edilerek 93 aranan araç yakalandı. 5 bin 432 araca cezai işlem uygulandı ve 1.670 araç ise trafikten men edildi. 21 bin 510 iş yeri kontrol edilerek 1.866 iş yerine cezai işlem uygulandı. 74 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı. 56 adet tabanca, 50 adet av tüfeği, 831 adet mermi, 282 adet kesici delici alet, 26 adet kurusıkı tabanca, 68 gr eroin, 7 bin 139 gr esrar, 48 gr bonzai, 1006 adet captagon, 26 bin 671 paket kaçak sigara, 398 lt kaçak içki ve 5 adet tarihi eser ele geçirildi.

Polis, Jandarma ve Sahil Güvelik güçlerimizin büyük bir uyum ve koordine içerisinde gerçekleştirdiği 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması-4' sorunsuz şekilde başarıyla tamamlandı.

DHA