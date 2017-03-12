TürkiyeHollanda krizi Alman basınında

Hollanda’nın, Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik tutumu üzerine yaşanan gerilim, Alman basınında geniş yer buldu.

Gelişmeleri “Türk siyasetçilere yönelik giriş yasağı sonrasında Hollanda ve Türkiye arasındaki anlaşmazlık tırmanıyor” başlığıyla veren Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda tarafından Almanya’ya geri gönderildiğini hatırlatarak, Türkiye’nin Rotterdam Konsolosluğu önünde toplanan Türklere polisin toma’larla müdahale ettiğini aktardı.

Alman kamu kanalı ARD’nin haber sitesi tagesschau.de ise, tartışmanın büyüdüğünü belirterek, “Seçim toplantısı tartışmasından diplomatik krize” gelindiğini yazdı.

Frankfurter ALlgemeine Zeitung gazetesi ise, “Hollanda Türk bakanı Almanya’ya geri gönderdi” başlığıyla verdiği haberinde,” Polis Aile Bakanı Kaya’nın Rotterdam Türk konsolosluğuna girmesini engelledi. ‘İstenmeyen yabancı’ olarak Almanya’ya geri dönmek durumunda kaldı. Olaylar yaşandı” bilgisini paylaştı.

Hollanda ile Türkiye arasındaki tırmanan gerilimi “Toplantı krizi büyüyor” başlığıyla veren Die Zeit ise,” Hollanda Türk bakanı sınır dışı etti ve göstericilere tazyikli su sıktı. Türkiye misilleme yapacağını duyurdu” diye yazdı.

DHA