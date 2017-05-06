Üniversite kampüsündeki konser alanında yangın çıktı

BİLECİK Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen Grup Kolpa konseri sırasında bahar şenlikleri için kurulan lunaparktaki rangerde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Şeyh Edebali Üniversitesi merkez kampüs içerisinde, bahar şenlikleri kapsamında bu akşam Grup Kolpa konser verdi. Konser, bahar şenlikleri için kurulan lunapark alanında yapıldı. Konser sırasında üniversiteli gençlerden bazıları dilek fenerleri yaktı. Uçan fenerler lunaparktaki rangerin üzerine konunca yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle Grup Kolpa konserini erken bitirmek zorunda kaldı.

DHA