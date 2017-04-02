Ünlü sanatçı Halit Akçatepe toprağa verildi

Halit Akçatepe için Şakirin Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Emel Sayın ve Hülya Koçyiğit meslektaşlarının tabutunun başından ayrılmadı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve TBMM Başkanvekili CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi de cenazeye katılırken, kalabalık bir hayran kitlesi de cenaze için Şakirin Camii'ne geldi. Polis camii girişinde üst araması yaptığı camiide avlu tamamen doldu. Namazı kıldıran imam yapılanın bir dini tören olduğunu söyleyip, alkış yapılmamasını istedi. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Halit Akçatepe'nin cenazesi zabıtaların omuzunda cenaze aracına taşındı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da cenazeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Sinema ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Ailesine özellikle sabırlar diliyorum. Allah gani gani rahmet eylesin"dedi. Halit Akçatepe'nin cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA