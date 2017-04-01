Yılmaz: Demokrasilerde milletin yaptığına şapka çıkarılır (2)

GÖLBAŞI'NDA KONUŞTU

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adıyaman'ın ardından gittiği Gölbaşı ilçesinde Ak Parti'nin referandum çalışmalarının yürütüldüğü 'Evet' ofisinin açılışına katıldı. Burada toplanan kalabalığa konuşan Bakan Yılmaz, bütçeden en büyük payı eğitime ayırdıklarını söyledi. Eğitime geçmiş dönemlerden daha fazla pay ayırdıklarını anlatan Yılmaz, "Eğitime ayırdığımız pay milli gelirin 5.8’i. Gelişmiş ülkeler dahi milli gelirinden eğitime bütçenin 5.2'sini ayırıyorlar. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinin eğitime ayırdığı paydan daha fazla biz ayırıyoruz" dedi.

2002 yılında kişi başına düşen milli gelirin 3 bin 500 dolar olduğunu şimdi ise 11 bin dolara yaklaştığını anlatan Yılmaz, hedefin ise 2023 yılında 25 bin dolar olduğunu kaydetti.

DHA