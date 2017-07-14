Son dakika… İstanbul’da gündüz geceye döndü… Sağanak yağmur başladı

İstanbullular günü kara bulutlarla uyandı. Kentin üzerini kaplayan bulutlar ilerleyen dakikalarda yerini sağanak yağmura bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Tekirdağ, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklarının ise kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Pazar gününden itibaren Marmara ve Ege Bölgesi'ni etkisi altına alacak olan yağışlı hava hafta ortasına kadar sürecek. Yağmurun etkisiyle hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile güneydoğu kesimlerde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39