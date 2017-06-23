Son dakika… Manisa’da Tugay Komutanı görevden alındı

Manisa'daki asker zehirlenmeleri soruşturması kapsamında Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç görevden alındı.

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 23 Nisan, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde yaşanan ve yüzlerce askerin etkilendiği besin zehirlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında yemek firmasından 50’ye yakın isim gözaltına alınmış aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu bazıları tutuklanmıştı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada “Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor. Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz” demişti.

Bu açıklamadan dakikalar sonra ise Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç’in görevden alındığı öğrenildi. Işık’ın talimatıyla görevden alınan Güvenç’in EDOK Komutanlığı’nda başka bir göreve çekildiği bildirildi.