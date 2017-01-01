Son dakika… Ortaköy’de gece kulübüne silahlı saldırı

İstanbul’un gözde eğlence mekanlarından Ortaköy’deki Reina'ya saat 01.15 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 16'sı yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 65 kişi de yaralandı. Yaklaşık 700 kişinin bulunduğu kulübü kana bulayan terörist kaçtı.

Türkiye 2017’ye hain bir terör saldırısı ile girdi. Saat 01.15 sıralarında İstanbul Ortaköy’deki dünyaca ünlü eğlence merkezi Reina’ya düzenlenen saldırıda 16’sı yabancı uyruklu 39 kişi yaşamını yitirdi 4’ü ağır 65 kişi de yaralandı. Saldırganın ise kaçtığı ortaya çıktı. İstanbul polisi kent genelinde alarma geçti. 39 kişiyi katleden terörist her yerde aranıyor…

İddiaya göre bir terörist gece saat 01:15 sıralarında Ortaköy'deki Reina önüne geldi. Saldırgan, yılbaşı kutlamaları yapılan eğlence mekanın girişindeki güvenlik görevlilerine ateş açtı. Güvenlik tedbiri alan polisler, anında karşılık verdi. Terörist, güvenlik tedbiri alan polislerden birini şehit etti. İçeriye giren saldırgan eğlenenlerin üzerine kurşun yağdırdı.

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YARALILAR TAHLİYE EDİLDİ

Silah sesleri üzerine çok sayıda polis ve ambulans olay yerine gönderildi. İçeride rehineler olduğu bilgisi üzerine özel harekat ekipleri beklendi.

Kısa sürede ulaşan Özel Harekat Polisi, içeriye girerken, yaralılar tahliye edildi. Silah sesleri üzerine, eğlenenlerden bazılarının can havliyle kendilerini denize attığı öğrenildi. Deniz polisi suya atlayanları teknelere alarak kurtardı.

16'SI YABANCI UYURUKLU 39 KİŞİ CAN VERDİ

Saldırı sonrası ilk resmi açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından yapıldı. Şahin olayın terör saldırısı olduğunu belirterek “Önce bir polisimizi şehit etmiş, daha sonra vatandaşımızı şehit etmiştir. Daha sonra içeride, çok vahşice, acımasızca, yılbaşını kutlamak için gelmiş masum insanların üzerine kurşun yağdırılarak, maalesef bugünkü menfur olayı meydana getirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır” dedi. Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıya ilişkin acı bilançoyu verdi. Bakan “Saldırıda 16'sı yabancı uyruklu 39 kişi yaşamını yitirdi” dedi.

TERÖRİSTL KAÇTI!

Bakan Soylu saldırı sonrası teröristin kaçtığını ve arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi de detaylı inceleme yapılabilmesi için Emniyet’e götürüldü.

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