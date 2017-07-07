Son dakika… Türkiye’den Hollanda’ya sert Türkeş yanıtı

Dışişleri Bakanlığı: Tuğrul Türkeş'in ziyaretinin engellenmesi ibret vericidir.

Hollanda hükümeti, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Hollanda’da yaşayan Türklerin katılımıyla düzenlenecek toplantıya katılmak üzere ülkeye gelmesinin ‘istenmediğini’ açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu göz önüne alındığında” Türkeş'in ya da Türk hükümetinin başka bir üyesinin katılımının istenmediği belirtildi.

TÜRKİYE’DEN SERT YANIT

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan Hollanda’nın 15 çıkışına ise sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu “15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle yurtiçinin yanı sıra vatandaşlarımızın yoğun olduğu bazı Avrupa ülkelerinde de anma etkinliklerinin yapılması öngörülmektedir. Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir” dedi.