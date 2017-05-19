Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay’dan açıklama

Burak Akbay: Referandum öncesi her Türk vatandaşı gibi oyumu kullanmak için Londra'dan İstanbul'a dönüp, vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Yani Türkiye'deydim... Referandumun ardından anneannem vefat etti. Yine Türkiye'ye geldim. Bu nasıl firarilik, anlamak mümkün değil.

19 Mayıs umut ve cesaret gününün ilk ışıklarıyla evinin kapısına dayanan polisler tarafından evi aranan Sözcü gazetesi İmtiyaz Sahibi Burak Akbay’dan skandal iftiralar hakkında ilk açıklama:

“Büyük kurtarıcımız, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e ve onun çok sevgili annesine bile insafsızca dil uzatıldığı şu günlerde bana bu yapılanlar çok normal…

Türkiye’nin en çok satan gazetesinin sahibi, sadece doğruları duyurmaya gönül vermiş bir ekibin ferdi olduğum için beni hedefe koydular. Biliyorum, doğru ve dürüst gazetecilik yaptığım için hedefteyim.

Savcının firari olduğum yolundaki açıklaması ise tam bir skandal. Referandum öncesi her Türk vatandaşı gibi oyumu kullanmak için Londra’dan İstanbul’a dönüp, vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Yani Türkiye’deydim…

Referandumun ardından anneannem vefat etti. Yine Türkiye’ye geldim. Bu nasıl firarilik, anlamak mümkün değil.”

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