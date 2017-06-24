TEM’in Bolu Dağı Tüneli’nde trafik durma noktasında

Bayram tatili için dün iftar ve sahurdan sonra yola çıkan tatilciler, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yoğun trafikle karşılaştı. Adıl adım ilerleyen araçlar, tünel girişinde zaman zaman durma noktasına geldi.

TEM’in Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli kesiminde dün başlayan yoğunluk, geceden itibaren artarak devam etti. Sabah saatlerinde tünelden itibaren viyadüklere kadar uzun araç kuyrukları oluştu. Tünelde hız sınırının 70 kilometre olması, tünel ile viyadükler arasındaki rampanın etkisiyle bu bölgede yavaşlayan trafik, zaman zaman tünel girişinde durma noktasına geldi. Bazı araçlar rampayı çıkarken zorlanmaları sonucu arıza yaptı. Sürücüler, emniyet şeridinde durarak araçlarının motorunu su takviyesi yaparak soğutmaya çalıştı. Bayram nedeniyle Karayolları’nın oluşturduğu 6 ekip, bu araçlara anında müdahale ederek gerekli işaretlemeleri yapıp kaza meydana gelmesine karşı önlem aldı.

Bir sürücü sahurda İstanbul’dan yola çıktığını ve 6 saatte Bolu Dağı Tüneli’ne gelebildiğini söyledi. Başka bir sürücü de saat gece yarısı yola çıkmasına rağmen sabah 09.00’da Bolu Dağı’na ulaştığını belirtti. Sürücüler, tünel çıkışından itibaren daha rahat ilerledi. (DHA)