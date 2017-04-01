Tokat’ta üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsler çarpıştı… 25 yaralı var

Tokat'ta felaketten dönüldü... Üniversite öğrencilerini taşıyan iki yolcu midibüsü çarpıştı. 23'ü öğrenci 25 kişi yaralandı.

Tokat’ta üniversite öğrencilerini taşıyan iki yolcu midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 23’ü öğrenci 25 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna sefer yapan Ebubekir Çarklı idaresindeki 60 H 0046 plakalı midibüs ile Sami Genç idaresindeki 60 H 0054 plakalı minibüs çapıştı. Kazada her iki midibüs sürücüsü ile birlikte araçlarda bulunan 23 öğrenci yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla öğrenciler kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücüler ile öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.