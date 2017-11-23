Üniversitede yangın paniği

Giresun Üniversitesi Gazipaşa Yerleşkesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda bir atölyede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, öğrencilerin derste olduğu esnada C Blok'ta bulunan atölyede yangın çıktı.

Yoğun dumanı fark eden görevliler sınıfları tahliye ederek itfaiye ekiplerine haber verdiler.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangının atölyede bulunan bir makinedeki elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Olayda maddi zarar oluşurken herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. İHA