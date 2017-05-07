Vekil danışmanlarının vatandaşa 1 yıllık faturası 160 milyon lira

Meclis’te 550 milletvekili var. Her vekilin 2 danışmanı bulunuyor. 2016 yılında danışmanlara 160 milyon lira maaş ödendi. Vekillerin 1 yıllık haberleşme gideri 9.5 milyon lirayı bulurken, sağlık harcamaları da 84 milyon lirayı aştı...

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in soru önergesine verdiği yanıt, milletvekillerinin vatandaşın üzerine bindirdiği yükü gözler önüne serdi. 1 Kasım 2015'ten 30 Eylül 2016 tarihine kadar milletvekillerine toplam 95 milyon 410 bin 936 lira maaş ödendi. 1 yıllık telefon faturaları 9 milyon 363 bin lira oldu. İşte o bilgiler:

Vekillere ödenek ve yolluk adı altında aylık 16 bin 754 lira maaş ödeniyor. Bu miktar bekar-evli, emeklilik, eşin çalışıp çalışmaması, çocuk sayısına göre değişiyor.

1 Kasım 2015'ten 30 Eylül 2016'ya kadar vekillere ödenek ve yolluk olarak bütçeden toplam 95 milyon 410 bin 936 lira ödendi. 182 emekli vekil var. Emeklilere ödenek ve yollukla birlikte ayda 26 bin 732 lira maaş ödeniyor.

649 KEZ YURTDIŞINA ÇIKTILAR

2016'da vekillere maaş olarak 120 milyon 667 bin 346 lira, danışmanlarına 160 milyon 129 bin 556 lira olmak üzere toplam 280 milyon 806 bin 903 lira ödendi. Vekillerin haberleşme gideri 9 milyon 363 bin 376 lirayı buldu.

Milletvekilleri 2016 yılında 649 kez yurtdışına görevlendirmeyle gitti. Bu geziler için yevmiye, konaklama, yol masrafı olmak üzere toplam 3 milyon 769 bin 830 lira ödeme yapıldı.

Vekiller ve aile fertlerinin tedavileri için 10 milyon 183 bin lira harcama yapıldı. Vekilliği biten ve açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenler ile aile fertleri, dul ve yetimlerinin sağlık harcaması 84 milyon lirayı aştı.