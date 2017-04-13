Yılmaz Özdil’den ‘sandığa mutlaka gidin’ çağrısı!

Sözcü'nün usta yazarları Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Bekir Coşkun, Rahmi Turan, Emin Çölaşan, Saygı Öztürk ve Yekta Güngör Özden yaklaşan referandum için vatandaşları sandığa çağırdı. İşte yazarlarımızın kendi ağızlarından duyacağınız sandığa gidin çağrıları...

Usta gazeteci Yılmaz Özdil, 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum için bir çağrıda bulundu. Özdil, ‘Belki de son kez fikrimizi soruyorlar. Bu fırsatı değerlendirmek lazım. İnsanın tercih şansının olması, medeniyet göstergesidir. Seçme özgürlüğünüze mutlaka sahip çıkın. Sandığa mutlaka gidin.' dedi.