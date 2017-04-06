YSK sandık sorgulama: Nerede, hangi okulda oy kullanacağım? (2017 REFERANDUM)

16 Nisanda gerçekleşecek referanduma günler kaldı, vatandaşlar 16 Nisan referandumunda nerede oy kullanacağını merak ediyor. Peki YSK sandık sorgulama nasıl yapılır? Nerede oy kullanacağınız nasıl öğrenilir? Hangi sandıkta oy kullanacağınıza dair ayrıntılar...

Türkiye’nin kaderini etkileyecek referanduma çok kısa bir süre kala, “Nerede oy kullanacağım?” sorusu önem kazanıyor. YSK sistemi üzerinden seçmen sorgulama motoru geçtiğimiz günlerde hizmete girdi. Milyonlarca vatandaşın nerede oy kullanacağım sorusuna cevap verecek sisteme aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz. T.C. Kimlik Numarası, nüfusa kayıtlı olunan il ve nüfusa kayıtlı olduğu sıra noyu sisteme girerek YSK seçmen sorgulama sisteminden cevap alabilirsiniz.

YSK SEÇMEN SORGULAMA

ÇİPLİ KİMLİK OLMADAN OY KULLANILABİLECEK Mİ?

Öte yandan YSK’nın internet sitesinde yer alan duyuruda, çipli kimlik kartı olmayan seçmenlerin oy kullanamayacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

“Son günlerde kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Çipli Kimlik Kartı) olmayan seçmenlerin oy kullanamayacağı yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler asılsız olup seçmenler, Anayasa Değişikliklerinin Halkoylamasında; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden biri ile oy kullanabilirler”

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OY VERMEDE KİMLİĞİN TESPİTİ

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı(TCKK), Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87).

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