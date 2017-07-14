Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu (Avrupa Ligi kura çekilişi)

Avrupa Ligi'nde ülkemizi yakın ilgilendiren kuralar belli oldu. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve 2. turu geçmesi halinde Galatasaray'ın rakipleri hangi takımlar? İşte Avrupa Ligi kura çekimi ile ilgili tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi 3. tur kura çekilişi yapıldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın (2. turu geçerse) rakipleri belli oldu. Peki Fenerbahçe’nin rakibi kim? Galatasaray’ın rakibi kim? İşte detaylar…

İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu kuraları çekildi. Fenerbahçe, Strum Graz-Mladost Podgoricia eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Sarı-kırmızılılar ise turu geçmesi halinde İnter Bakü – Fola Esch eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

3. Ön Eleme Turu'nu geçen takımlar play-off turuna yükselecek ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılma mücadelesi verecek. Atiker Konyaspor ise kupaya gruplarda dahil olacak.

Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak.