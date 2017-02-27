Galatasaray – Beşiktaş maçı canlı izle (GS – BJK derbisi şifresiz nasıl izlenir?)

Galatasaray - Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. Süper Ligin 22. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi gözler başlama saatinde. Galatasaray - Beşiktaş maçı saat 20.00'da başlayacak. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği maçta kadrolar belli oldu. Peki Galatasaray Beşiktaş maçını şifresiz izlemek mümkün mü? İşte detaylar...

Galatasaray - Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. Süper Ligin 22. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi gözler başlama saatinde. Galatasaray - Beşiktaş maçı saat 20.00'da başlayacak. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği maçta kadrolar belli oldu. Peki Galatasaray Beşiktaş maçını şifresiz izlemek mümkün mü? İşte detaylar...

Galatasaray – Beşiktaş maçı öncesi nefesler tutuldu. Süper Lig 22. haftası kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyorlar. Türk Telekom Arena’da oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek. Galatasaray, Beşiktaş’ı yenerek puan farkını yedi puandan dörde düşürmek istiyor. Beşiktaş ise en yakın takipçisi Başakşehir’in kazandığı hafta kaybetmemek ve puan farkını korumayı amaçlıyor. Saat 20.00’da başlayacak Galatasaray Beşiktaş maçı BeIN Sports tarafından canlı yayınlanacak. Peki GS BJK derbisini izlemek mümkün mü? Detaylar haberimizde…

GALATASARAY İLE BEŞİKTAŞ’IN 118. RANDEVUSU

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig’in 22. haftasında oynayacakları maç ile ligde 118. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan 117 maçın 43’ünü Galatasaray kazanırken 32’sinde Beşiktaş galip geldi. İki takım 42 kez ise yenişemediler. Galatasaray’ın sahasında oynanan 58 derbi maçın 23’ünde sarı-kırmızılılar galip geldiler. Beşiktaş ise 14 kez kazanırken 21 maç ise berabere bitti.

Galatasaray – Beşiktaş maçı canlı anlatımı için tıklayınız

Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 339 kez karşılaştılar. Bu maçların 122’sinden Galatasaray galip geldi. Beşiktaş 104 kez kazanırken 113 maç ise berabere bitti. İki takım arasında oynanan son üç maçta Beşiktaş’ın 2 galibiyeti bulunuyor. Bir maç ise berabere bitti. Fakat bu maçlardan önceki on maçta ise Beşiktaş’ın Galatasaray’a karşı galibiyeti bulunmuyor. Türk Telekom Arena’da oynanan son 3 maçta iki takım golsüz berabere kaldı.

GALATASARAY İLE BEŞİKTAŞ İLK KEZ 1924 YILINDA KARŞI KARŞIYA GELDİ!

Galatasaray ile Beşiktaş ilk kez 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Oynanan karşılaşmada ilk golü Refik Osman Top atarken derbiyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

EN FARKLI GALİBİYET GALATASARAY'IN

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili rekabette en farklı skor ise 1940 yılında alındı. Galatasaray'ın 1940 yılında Beşiktaş'ı 9-2 yenmesi alınan en farklı galibiyet oldu. Beşiktaş'ın ise aldığı en farklı skor 1933 ve 1940 yıllarında 5-0'lık galibiyetler oldu.

DERBİDE EN ÇOK FORMA GİYEN FUTBOLCULAR

En çok Galatasaray – Beşiktaş derbisine çıkan futbolcu Beşiktaş'ın efsanelerinden olan Şeref Görkey'dir. Şeref Görkey, 63 derbide forma giyerken, Galatasaray'da ise en çok derbiye çıkan isim Bülent Korkmaz olmuştur.

DERBİDE EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR

Her sahnesi ayrı bir heyecana sahne olan Galatasaray Beşiktaş derbilerinde 29 gol ile en çok gol atan türk futbolcu Beşiktaşlı Hakkı Yetken (Baba Hakkı) oldu. Galatasaray'da ise Beşiktaş'a en çok gol atan isim 21 gol ile Gündüz Kılıç oldu.

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ İZLEME YÖNTEMİ

Saat 20:00'de başlayacak Galatasaray – Beşiktaş maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray Beşiktaş maçını şifresiz online izlemek isterseniz Digitürk Play üzerinden üye giriş yaparak haftalık maç yayınını satın almanız yeterli olacak. Maçı bilgisayardan değil de televizyonda izlemek istiyorsanız smart özellikli televizyonlarda Digitürk Play uygulaması üzerinden yine aynı şekilde şifresiz izlemeniz mümkün.

Galatasaray – Beşiktaş maçını şifresiz izlemek için tıklayınız

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Carole, Hakan, Chedjou, Semih, Bruma, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Podolski

Beşiktaş: Fabri, Marcelo, Gökhan, Atınç, Adriano, Oğuzhan ,Atiba, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk