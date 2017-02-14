Igor Tudor kimdir? Igor Tudor ile Galatasaray anlaştılar!

Igor Tudor ile Galatasaray anlaştı. Galatasaray yönetimi, son Kayserispor maçında alınan yenilgi sonrası Hollandalı teknik adamla yollarını ayırmayı düşünüyordu. Galatasaray, Kardemir Karabükspor ile başarılı sonuçlar alan Hırvat teknik adam Igor Tudor ile 1.5 yıllığına anlaştığı söylendi. Yönetimin öğleden sonra resmi olarak Igor Tudor ile anlaşmayı duyurması bekleniyor. Peki Igor Tudor kimdir?

Igor Tudor ile Galatasaray anlaştı. Galatasaray yönetimi, son Kayserispor maçında alınan yenilgi sonrası Hollandalı teknik adamla yollarını ayırmayı düşünüyordu. Galatasaray, Kardemir Karabükspor ile başarılı sonuçlar alan Hırvat teknik adam Igor Tudor ile 1.5 yıllığına anlaştığı söylendi. Yönetimin öğleden sonra resmi olarak Igor Tudor ile anlaşmayı duyurması bekleniyor. Peki Igor Tudor kimdir?

Galatasaray, Igor Tudor ile anlaştı. Menajeriyle görüşme ilerleten Galatasaray, Igor Tudor ile 1.5 yıllığına el sıkıştı. Bugün 16.00 gibi başlayacak yönetimi kurulu toplantısının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Galatasaray yönetiminin bugün yapacağı yönetim kurulu toplantısında Riekerink ile ayrılığı duyurması bekleniyor. Peki Igor Tudor kimdir? Hangi takımlarda görev almıştır? Başarıları nedir?

IGOR TUDOR KİMDİR?

Igor Tudor, 16 Nisan 1978’de Split’de doğdu. Hırvat futbolcu ve teknik direktör Igor Tudor, Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor’un teknik direktörlüğünü yapmaktadır. 1995 yılında Hajduk Split’de stoper mevkisinde oynamaya başlamıştır. 58 maçta 5 gol atmıştır. 1998 yılında Juventus’un dikkatini çekmiş ve bu takıma transfer edilmiştir. 2004’te AC Siena’ya kiralanmıştır. 2006 yılında tekrar Juventus’a gelmiştir. 1997 yılında ilk kez Hırvatistan Millî Futbol Takımı’na seçilmiştir. Juventus tekrar Serie A’ya yükselince Hajduk Split takımına yollanmıştır ve orada kariyerini noktalamıştır. 2013 yılından 2016 yılına kadar Hajduk Split’in teknik direktörlüğünü yapan Tudor, 2016/17 sezonu öncesinde Kardemir Karabükspor ile anlaşmaya varmıştır.

Igor Tudor, Hajduk’ta başarılı 3 sezon geçirdikten sonra İtalyan devi Juventus tarafından farkedildi. Ve 1998 yılında Igor Tudor siyah beyazlı formayı giydi. Juventus’da oynadığı sırada 2002 yılında “Yılın Hırvat Oyuncusu” ödülünü kazandı. Igor tudor, Juventus’da sekiz başarılı sezon geçirdi. Ve sırasıyla Paolo Montero, Mark Iuliano, Gianluca Pessotto, Lilian Thuram, Ciro Ferrara, Alessandro Birindelli, Nicola Legrottaglie, Gianluca Zambrotta, Jonathan Zebina, Giorgio Chiellini and Fabio Cannavaro gibi yıldız oyuncularla çok iyi bir ikili oluşturdu. Igor Tudor, 1998 – 2007 yılları arasında 111 maçta Juventus forması yer aldığı maçta 15 gol atmayı başardı. Bileğindeki problem nedeniyle Igor Tudor ile Juventus’un yolları 2007 yılında ayrıldı. Igor Tudor ilk takımı Hajduk Split ile tekrar anlaştı. 2008 yılında ise 30 yaşında iken futbolu bıraktı.

2009 yılında Hajduk Split’te daha sonra teknik direktör yardımcılığı görevine başladı. 2012 yılında Igor Tudor, Hajduk Split’in 17 yaş takımı başına geçirildi. 2013 yılında Nisan ayında ise A takımına başına getirildi. 2015 yılı Şubat ayında ise Igor Tudor, Hajduk Split’teki teknik direktörlük görevinden istifa edip Haziran ayında PAOK’un başına geçti. PAOK ile 2016 Mart ayına kadar görevine devam etti. Daha sonra Igor Tudor, Haziran ayında Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor ile anlaştı.