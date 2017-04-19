İrfan Değirmenci kimdir? İrfan Değirmenci’nin evi kurşunlandı!

Gazeteci İrfan Değirmenci'nin evi kurşunlandı. Geçtiğimiz aylarda "Hayır" oyu verceğini söylemesinin ardından Kanal D'den gönderilen İrfan Değirmenci kimdir? İrfan Değirmenci kaç yaşında?

İrfan Değirmenci kimdir? “Hayır” oyu vereceğini açıklamasının ardından Kanal D’den gönderilen İrfan Değirmenci’nin şimdi de evi kurşunlandı.

İRFAN DEĞİRMENCİ KİMDİR?

İrfan Değirmenci, 3 Kasım 1977 tarihinde Antalya‘da doğmuştur. Antalyalı emekçi bir babayla İstanbul‘lu bir annenin en küçük çocuğu olan İrfan Değirmenci, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji‘nde okuduktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu.

İrfan Değirmenci, Ocak 1996 yılında Ankara Ostim TV’de televizyonculuğa başladı ve burada 3 yıl çalıştı. İlk canlı yayınlarını 19 yaşında yapan İrfan Demirci, 25 Ekim 1999 tarihinde Ali Kırca ekibine katılarak atv’ye geçti. 17 Eylül 2001 tarihinde Star TV’ye, 30 Ağustos 2003 tarihinde CNN Türk’e, 5 Eylül 2005 tarihinde Mehmet Ali Birand‘dan gelen teklifte Kanal D’ye geçti. 30 Haziran 2007 tarihinde Fox TV’ye geçti ve Çalar Saat programı’nı 1 Nisan 2010 tarihine kadar sundu.

İrfan Değirmenci, çok sevdiği öğretim üyesi Ahmet Taner Kışlalı bir suikaste kurban gidince dönemin ünlü tartışma programı Siyaset Meydanı‘na üniversitedeki sıralardan ayağa kalkıp yaşam hakkını savunan bir konuşma yaparak, dikkatleri üzerine çekti. Atv Ankara Bürosu’nda temsilci Baki Şehirlioğlu‘nun teklifiyle televizyon muhabirliğine başladı. Ali Kırca ekibiyle birlikte Cem Uzan‘ın Star Televizyonu’na transfer oldu.

İrfan Demirci, 3 Mayıs 2010 tarihinden beri Kanal D’de “Günaydın” programını sunmaktaydı fakat yönetim tarafından referandumda “Hayır” diyeceğini açıklamasından sonra görevine son verildi.

İRFAN DEĞİRMENCİ’NİN EVİ KURŞUNLANDI

Siyasi düşüncesini meslek ilkelerine aykırı bir şekilde açıkladığı gerekçesiyle işinden uzaklaştırılan İrfan Değirmenci, o aşamadan sonra ‘Hayır'cılar cephesine katılmış ve gittiği pek çok yerde de insanlarla bir araya gelerek referandumda ‘Hayır' çıkması için çalışmalarını sürdürmüştü.

Siyasi görüşünü açıklamaktan ve bunun için çalışmaktan geri durmayan İrfan Değirmenci'nin evi geride bıraktığımız akşam kurşunlandı. Sosyal medya hesabından yaşadığı olayın fotoğraflarını paylaşan sunucu polisin inceleme yaptığı sırada çektiği karelere; “Sabaha karşı evim kurşunlandı. Polis inceledi sağolsun, zabıt tutuldu. ‘Serseri kurşun' ihtimali üzerinde duruyorlar. İyiyim. Telaşlanmayın” notunu düştü.