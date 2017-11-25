Son depremler: İşte Depremin büyüklüğü ve merkez üssü! Muğla’da gece bir deprem daha oldu!

(AFAD) Deprem Dairesinin, merkez üssünü Muğla'nın Ula ilçesi olarak saptadığı deprem, bugün saat 00.49'da meydana geldi. Yerin 25.44 kilometre derinliğinde olan deprem, Ula'nın yanı sıra, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. İşte ülkemizdeki son depremler…
Paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre mal kaybı olmadı. 5.1 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle dağlık alanda bulunan 25 hanelik Arıcılar Mahallesi sakinleri, kurulan çadırlarda ve yakılan ateş başında sabahladı. Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, “Devlet olarak görevimizin başındayız. Can kaybı yok. Tüm görevliler mahalle halkı ile yakından ilgileniyor” dedi.
#DEPREM Revize
ARICILAR-ULA (MUGLA) https://t.co/B0smxc5CSU
25.11.2017, 01:38:57 TSİ
Büyüklük: 3.2,
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) 24 Kasım 2017
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin, merkez üssünü Muğla'nın Ula ilçesi olarak saptadığı deprem, bugün saat 00.49'da meydana geldi. Yerin 25.44 kilometre derinliğinde olan deprem, Ula'nın yanı sıra, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre mal kaybı olmadı. 5.1 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle dağlık alanda bulunan 25 hanelik Arıcılar Mahallesi sakinleri, kurulan çadırlarda ve yakılan ateş başında sabahladı. Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, “Devlet olarak görevimizin başındayız. Can kaybı yok. Tüm görevliler mahalle halkı ile yakından ilgileniyor” dedi.
Deprem Arıcılar Mahallesi sakinlerini sokağa dökerken evlerde çatlaklar oluştu, yollar düşen kayalarla kapandı.
İŞTE ÜLKEMİZDEKİ SON DEPREMLER
ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
Öte yandan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge sallanmaya devam ediyor. Bu depremin ardından sabah saatlerine kadar büyüklükleri 1.3 ile 3.8 arasında değişen onlarca artçı sarsıntı daha oldu. Geçen Çarşamba akşamı da Muğla'nın Ula İlçesi'nde merkez üssü kırsal Arıcılar Mahallesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.