Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: İşte Şampiyonlar Ligi yarı finalistleri

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler dün akşam oynanan maçlar ile belli oldu. Devler liginde Atletico Madrid ve Real Madrid'ten sonra yarı finale kalan takımlar Juventus ile Monaco oldu. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman olacak? İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri...

Şampiyonlar Ligi yarı finalistleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları dün akşam oynanan iki maç ile tamamlandı. Barcelona, Juventus’u ağırlarken Monaco, Borussia Dortmund’a ev sahipliği yaptı. İlk maçı 3-0 kazanan Juventus, Barcelona ile rövanş maçında 0-0 berabere kalarak tur atladı. Monaco ise ilk maçta 3-2 yendiğini rakibini rövanşta da 3-1 mağlup edince yarı finalist oldu. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ve Atletico Madrid’in ardından yarı finale kalan takımlar belli oldu. Real Madrid, ilk maçta deplasmanda 2-1 yendiği rakibi Bayern Münih’i ikinci maçta uzatmalarda 4-2 yenerek yarı finale yükseldi. ilk maçta 2 gol atan Ronaldo, rövanşta ise hat-trick yaparak takımının tur atlamasına büyük katkı sağladı. Şampiyonlar Ligi bir diğer yarı finalisti Atletico Madrid ise Leicester City’i ilk maçta 1-0 yendiği maçın rövanşında 1-1 berabere kalarak eledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALİSTLERİ

Dün akşam oynanan maçlar ile Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan takımlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi yarın 21 Nisan Cuma günü yapılacak. İşte yarı finalistler…

Atlético Madrid

Juventus

Monaco

Real Madrid