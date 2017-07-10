Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu için beklenen an geldi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sözleşmeli öğretmenlikle ilgili bir açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında sözleşmeli öğretmenlik için başvuru tarihini açıkladı. Hemen ardından da atamalar yapılacak.

20 bin olarak açıklanan sözleşmeli öğretmenlik kadrosu için tarih belli oldu.Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10-17 Temmuz’da, atamalar ise 19 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

MEB TWİTTER’DAN DUYURDU

MEB, Twitter hesabında yer alan duyurusunda başvurularla ilgili şu bilgileri verdi:

“20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Mülakatı tamamlanan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı.”

20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek — MEB (@tcmeb) 10 Temmuz 2017