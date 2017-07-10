Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu için beklenen an geldi

20 bin olarak açıklanan sözleşmeli öğretmenlik kadrosu için tarih belli oldu.Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10-17 Temmuz’da, atamalar ise 19 Temmuz’da gerçekleştirilecek.
MEB TWİTTER’DAN DUYURDU
MEB, Twitter hesabında yer alan duyurusunda başvurularla ilgili şu bilgileri verdi:
“20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Mülakatı tamamlanan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı.”
20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek
— MEB (@tcmeb) 10 Temmuz 2017
Mülakatı tamamlanan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı.https://t.co/HU0w9pOWKS
— MEB (@tcmeb) 10 Temmuz 2017