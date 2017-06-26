İlk Wraith Black Badge

Rolls Royce Motor Cars İstanbul, ilk Wraith Black Badge'i Türkiye'ye getirdi.

Rolls Royce Motor Cars İstanbul, ilk Wraith Black Badge’i Türkiye’ye getirdi. Yeni model hakkında bilgi veren Rolls Royce Motor Cars İstanbul Marka Müdürü Hilal Aysal, “Bu model markanın ikinci kişiliğini yansıtıyor. Daha asi, daha sert, daha dinamik ve daha hızlı bir görünüme sahip” diye konuştu.

Aracın kişinin istediğine göre farklı renklerde de üretilebileceğini belirten Aysal, “Koyu kromların kalıcı olması, heykelin ve logonun değişmemesi dışında kişi istediği renkte ve özellikle tercih yapabiliyor” dedi. Aracın başlangıç fiyatını vergiler dahilinde 971 bin Euro olarak ifade eden Aysal, “Burada tanıttığımız aracın satış fiyatı ise aksesuar ve vergiler dahil olmak üzere 1 milyon 88 bin 883 Euro” dedi.