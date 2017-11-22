Prof. Dr. Canan Karatay’ın kitapları, Harvard Kütüphanesi’ne girdi

Prof. Dr. Canan Karatay'ın üç kitabı, Harvard Kütüphanesi'ndeki yerini aldı. Karatay'ın 'Karatay Mutfağı', 'Karatay Diyeti’yle Yaşam Boyu Sağlık' ve 'Karatay Diyeti’yle Obezite ve Diyabete Çözüm Var' isimli kitapları, artık Harvard Üniversitesi Kütüphanesi raflarından ve kataloğundan okuyuculara ulaşabilecek.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi, kütüphanesindeki 20 milyon adet kitabıyla, dünyanın en büyük kütüphanesine sahip.

Harvard Üniversitesi Kütüphanesi, bu aydan itibaren, Prof. Dr. Canan Karatay’ın üç kitabını raflarına ve kataloğuna ekledi. Karatay Mutfağı ile Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık ve Karatay Diyeti'yle Obezite ve Diyabete Çözüm Var kitapları, artık bu kütüphaneden de okuyucularına ulaşabilecek. Prof. Dr. Canan Karatay’ın toplamda altı adet kitabı bulunuyor.

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