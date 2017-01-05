Asus Zenfone 3 zoom tanıtıldı

Las Vegas’ta düzenlenen teknoloji fuarı CES 2017’de Asus’un yeni telefonu Zenfone 3 Zoom resmi olarak tanıtıldı. Asus Zenfone 3 Zoom çift kameralı yapısı ve büyük batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor.

Las Vegas’ta düzenlenen teknoloji fuarı CES 2017’de Asus’un yeni telefonu Zenfone 3 Zoom resmi olarak tanıtıldı. Asus Zenfone 3 Zoom çift kameralı yapısı ve büyük batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor.

Asus'un yeni telefonu Zenfone 3 modelinde Qualcomm’un 2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 625 işlemcisinden ve Adreno 506 grafik birimi ve 4 GB RAM yer alıyor. 170 gram ağırlığa ve 7.83 mm kalınlığa sahip olan telefonda 5000 mah batarya yer alıyor.

Karşınızda Samsung Galaxy S8!

Bu modelin dikkat çeken yönlerinden biri de arka kısımdaki çift kamera. 2 adet 12 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu kameralardan bir tanesi 2.3x optik zum yapabiliyor diğer ise 25 mm fokal uzunluğa sahip. Asus Zenfone 3 Zoom, özellikle kamera yetenekleri ile dikkat çekecek gibi görünüyor