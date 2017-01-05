Asus Zenfone 3 zoom tanıtıldı

Asus'un yeni telefonu Zenfone 3 modelinde Qualcomm’un 2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 625 işlemcisinden ve Adreno 506 grafik birimi ve 4 GB RAM yer alıyor. 170 gram ağırlığa ve 7.83 mm kalınlığa sahip olan telefonda 5000 mah batarya yer alıyor.
Bu modelin dikkat çeken yönlerinden biri de arka kısımdaki çift kamera. 2 adet 12 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu kameralardan bir tanesi 2.3x optik zum yapabiliyor diğer ise 25 mm fokal uzunluğa sahip. Asus Zenfone 3 Zoom, özellikle kamera yetenekleri ile dikkat çekecek gibi görünüyor