iPhone 5. sıraya düştü!

Dünyanın en büyük ülkesi Çin'de iPhone satışlarında 2015 yılına kıyasla 2016 yılı içinde düşüş yaşandı. Ortaya çıkan araştırma sonuçlarına göre Apple iPhone satışları sonrası iPhone'nun sıralaması değişti.

Apple’ın en çok önem verdiği ülkelerin başında gelen Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olması ve teknolojinin üretim merkezlerinden biri haline gelmesi nedeniyle akıllı telefon pazar için büyük önem taşıyor. Apple’ın bu ülkedeki satışları ise ülkenin yerli üreticileri sebebiyle gerilemiş yemiş gibi görünüyor.

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Apple iPhone satışlarına yerli darbe!

Çin pazarının önemli markalardan Apple, yerli üreticilerin gerisinde kaldı. 2015 ve 2016 yıllarınndaki rakamları kapsayan ve Canalys tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre Apple, geçen yıla göre bir sıra geriye düştü

Huawei ve Xiaomi gibi markaların pazardaki gücünü artmasıyla birlikte, 2015 yılında 4. sırada yer alan Apple, 2016 yılında ise 5. sıraya geriledi. Geçtiğimiz yıl içinde 43.8 milyon adet iPhone sevkiyatı yapan Apple, 2016 içinde yüzde 18.2 oranında bir gerileme yaşadı. Son dönemin gözde markalarından Xiaomi, 51.4 milyon sevkiyat ve yüzde 21 düşüş yaşamasına rağmen Apple’ı geçmiş durumda.

Çin pazarının zirvesinde ise geçtiğimiz yılı 76.2 milyon cihaz sevkiyatı ile lider kapatan Huawei markasını, 73.2 milyon ile Oppo takip ediyor. Ülkemizde çok fazla bilinmeyen Vivo ise 63.2 milyon gibi dikkat çekici bir rakam ile 3. sırada karşımıza çıkmakta.