Sony Xperia L1 tanıtıldı!

Sony, bütçe dostu yeni akıllı telefonu Xperia L1 modelini resmi olarak tanıttı. İşte Xperia L1 özellikleri...

Özellikle XZ ve XA serileriyle kötü giden satışları düzeltmek isteyen Sony, bugün yeni bütçe dostu akıllı telefonu Xperia L1'i tanıttı.

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XPERIA L1 NELER SUNUYOR?

151 mm uzunluğa, 74 mm genişliğe ve 8,7 mm kalınlığa sahip yeni Xperia L1'in, kalbinde MediaTek'in Dört Çekirdekli MT6737T kod adlı yonga seti yer alıyor. 5,5 inç büyüklüğünde ve 720p (1,280 x 768) çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan cihazda ayrıca, 2 GB RAM ve 16 GB ROM (256 GB'a kadar MicroSD kart desteği mevcut) bulunuyor.

Önde 5 MP, arkada ise 13 MP'lik kamera sensörlerin tercih edildiği yeni Xperia L1, gücünü ise 2,620 mAh'lik bir bataryadan alıyor. Ek olarak Bluetooth 4.2, NFC ve USB Type-C gibi güncel bağlantı Teknolojilerini destekleyen Xperia L1, Android 7.0 Nougat ile geliyor.

on olarak, yeni Sony Xperia L1'in fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili şuan için kesin bir bilgi bulunmadığını da belirtmeden geçmeyelim.