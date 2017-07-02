Yakında WhatsApp’ınız kararabilir: WhatsApp gece modu nedir?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Özellikle koyu renkleri tercih eden kullanıcıları sevindirecek olan WhatsApp gece modu özelliği ne zaman çıkacak?

Hemen hemen tüm akıllı telefonlarda bulunan uygulama WhatsApp’a farklı özellikler gelmeye devam ediyor. Genelde uygulamanın kullanımını etkileyen özellikler getiren WhatsApp bu sefer hem teknik hem de görsel değişiklikler getirecek. Gece modu adı verilen özellikle daha koyu tonlarda bir WhatsApp deneyimi sunulması beklenirken bunun yanında birçok özelliğin daha olduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLAR DA ETKİLENECEK

WhatsApp gece modu, WhatsApp’ı tamamıyla karanlık ortamlarda daha performanslı kullanmaya yarayacak. Uygulama üzerinden çekilen fotoğrafları ve karanlıkta yapılan görüntülü konuşmaları da etkileyecek olan WhatsApp gece modu şimdilik iOS kullanıcılarına geleceği tahmin edilen bu mod, kısa bir süre sonrada Android kullanıcıları için de kullanılabilir olacak.

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