Ahirette oy sayım işlemi başlıyor…

Cumhurbaşkanı “Hayır” diyenlere “Ahiretinizi tehlikeye atmayın” diyerek oy sayım işlemini ahirete taşıdı…

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Haksız yere masum insanları hücrelere kapattık, geceleri çocuklarını özleyip ağladılar… Çocuklar akşamları, babaların işten dönme saatlerinde camların önünde bekleye bekleye uyudular… Anneler sabahları camda minik parmakların izini silerken damlalar süzüldü gözlerinden….

Ahiretim tehlikeye girdi mi?..

Girmedi…

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Sıradan insanların üniversiteyi bitirmiş çocukları asgari ücretle iş bulamazken… Bizim çocuklar bacak kadarken altlarında cipler, adlarına birer şirket, kamyonetle para taşıyacak kadar zengin oldularsa…

Ahiretim tehlikede mi?..

Değil…

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Çocuklara tarikat yurtlarında tecavüz edildi, o tarikatların kılına dokunan olmadı… Karikatürist Musa'yı az daha asacağız…

Ahiretime bir şey olur mu?…

Olmaz…

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Almanlar Deniz Feneri falan filan derken “Dünyanın en büyük dolandırıcılık” davasını açtı, sanıkları mahkum etti… Amerikalılar, gidenleri yakalayıp yakalayıp ayakkabı kutularındaki o dolarların hesabını soruyorlar… Bizim memlekette ise her iki büyük vurgunun üzeri örtüldü, bakmak isteyen savcılar-yargıçlar cezalandırıldı…

Şimdi benim ahiretim tehlikede gibi mi?..

Hayır…

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Ben iki dudağımla bir laf söylerim; hain derim, alçak derim, casus derim, ajan derim, örgüt derim, vatana ihanet derim…

Ben dedikçe masum insanları tutup atarlar içeri, sittin sene çıkamazlar, yaşamları kararır…

Burada ahiretime bir şey olur mu?..

Olmaz…

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Yalan söyleyince…

Ahiretim elden gider mi?..

Gitmez…

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Dini-imanı siyasette kullanırım… Allah-Kuran-ahiret diye diye saf millete istediğimi yaptırtırım…

Ahiretim tehlikede mi?..

Değil…

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Tüm bunlara rağmen, referandumda “Tek adam” olmana “Hayır” dersem…

Haaaa…

O zaman ahiretim tehlikede…

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Peki; imanın altı şartından birisi olan ahiret… Ne zamandan beri senin “başkanlık” meselenle ilgileniyor?…