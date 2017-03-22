Hâlâ “Evet dersen, terör önlenecek” diyor…

*

Bir milletin aklı ile alay etmek bu kadar olur…

Elini tutan mı var…

*

“Türkiye şahlanacak…”

“İşsizlik kalmayacak…”

“Ekonomi uçacak…”

“Gelir katlanacak…”

“Milletin yüzü gülecek…”

Tüm bunlar için bir şart var:

“Evet” diyeceksin…

*

15 yıldır millet “Evet” dedi…

15 yıldır bir kez olsun “Hayır” diyen yok…

Yine de çıkıp “Evet dersen…” diye başlamak için insanların salak olduğunu düşünmek gerek…

*

Bak bu millet nelere “evet” dedi:

Hem cemaat ile askere kumpas kurulmasına “evet” dedi, hem cemaatin ihanet örgütü olmasına “evet” dedi…

Hem PKK ile “analar ağlamasın”a“evet” dedi, hem “Şehit olmak için can atıyorlar”a “evet”dedi…

*

“Gecekonduları yıkıyoruz, apartmana geçiyoruz”a “evet” dedi…

Önceki gün “Gecekondular daha güzeldi” dedi…

Yine “evet” diye bağırdılar…

*

“Ormanları satıyoruz”a “evet” dedi…

Dün “Ormanlarımızı korumalıyız” dediğinde…

“Evet” çektiler…

*

Ahali ayakkabı kutularına “evet” dedi…

Hırsızlıklara “evet” dedi…

Hırsızın polisi yakalamasına “evet” dedi…

Hukukun bitmesine “evet” dedi…

Ayaküstü kırk yalana “evet” dedi…

Bir torba kömüre “evet” dedi…

Okullarının ellerinden alınmasına “evet” dedi…

Çocuklarının mimar yerine imam olmasına “evet” dedi…

Kaçak saraylara “evet” dedi…

Atatürk'ün silinmesine dahi “evet” dedi…

*

Şimdi kalkmış “Evet dersen terör önlenecek” diyor…

*

Sadece şunu sor:

“Elini tutan mı var?..”