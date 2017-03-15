Eski başbakanlar…

Eski cumhurbaşkanları…

Eski bakanlar…

Eski milletvekilleri…

*

Söyleyecek bir sözünüz yok mu?..

Bir cümle…

Bir kelime…

Neredesiniz?..

*

Eski bakanlardan Yaşar Okuyan karaciğerini tümden kaybetmişti… Umutlar azalmış, yakın dostları ile vedalaşmaya kadar varmıştı iş…

Yakın çevresine “Hakkınızı helal edin” diyordu…

İsmini açıklamak istemeyen bir hayranı ona karaciğerinin bir parçasını verdi, günlerce doktorlardan müjde beklendi, sonunda organ nakli başarılı olmuştu, yaşama dönmüştü…

Her gün çıkıp yüreklice fikrini söylüyor…

Böyle bir sevgidir vatan sevgisi…

Susmuyor…

*

TBMM eski başkanı Hüsamettin Cindoruk 84 yaşında…

Yassıada'da Adnan Menderes ve arkadaşları yargılanırken, onların avukatlığından başlayarak, merkez sağ siyasette hep önemli isim olmuştu…

Susmayı, görmemezlikten gelmeyi ihanet kabul etti…

Her gün bir şekilde toplumun önüne çıkıp herkesi cumhuriyete sahip çıkmaya çağırıyor…

Susmuyor…

*

Manav konuşuyor…

Köylü konuşuyor…

Çoban konuşuyor…

Ev kadınları meydanlara çıktılar “Cumhuriyetimizi vermeyiz” diye ağlaşarak çırpınıyorlar… Gençler direniyorlar… Hastaneye gitmek dışında yaşamı sınırlı yaşlılar yollarda…

Dağ-taş konuşuyor…

Sizin bir fikriniz yok mu?..

*

Oysa bu ülkede yaşayanların, bir ara da olsa güvendiği, sevdiği, görev verdiği, başına taç yaptığı insanlarsınız…

Eski cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri…

Herkesten daha çok borcunuz olmalı vatana…

Ömründe gazete-kitap okumamış, belki okur-yazar değil… Dikili dalı olmayan… Kaybedecek bir şeyi bulunmayan insanların bir fikri var da…

*

Cumhuriyet rejimi oya sunuluyor…

Bitti mi?…

Devam mı?…

Sesiniz çıkmayacak mı?..

Neredesiniz?..