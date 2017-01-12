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BEKİR COŞKUN
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BEKİR COŞKUN

TBMM’nin MM’si…

12 Ocak 2017
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Anayasa gibi milleti “Millet” yapan belge, milletten niye gizlenir?..
Meclis TV o gün yayın yapmadı, maç verdiler…
TRT anayasa görüşmelerini vermedi, kuş gösterdiler…
Özel televizyonlar; yöneticilerin g.t korkusundan böyle bir büyük ulusal olayı görmezlikten geldiler…
TBMM kapısına gidip görüşünü bildirmek isteyen Barolar gibi ciddi sivil toplum örgütleri boyalı sularla, gazla dağıtıldılar…
Ve nihayet Ankara Valiliği, görüşmeler boyunca Ankara'da demokratik her türlü toplantıyı yasakladı…
Niçin?…
İyi bir şey yapıyorsan, milletten niçin gizleyeceksin?..

*

Çünkü milletin görmesini, ilgilenmesini, anlamasını, bilmesini istemiyorlar…
TBMM'nin birinci M'si “Millet” peşin silindi…

*

İkinci M; Meclis…
Bir Meclis; her bir milletvekilinin özgür iradesi ile oluşur…
Uzaktan kumanda ile idare edilen şeye “Meclis” denilmez…
Oy kullanırken dahi, birbirlerini kontrol için kabinlere üçer üçer girdiler de CHP Milletvekili Fatma Kaplan sordu haklı olarak:
“Bir kabinde üç erkek, oy kullanmıyorsunuz da ne yapıyorsunuz?..”
Kaldı ki bu Meclis, görüştüğü tasarı ile kendini “Meclis” olmaktan çıkartıyor…

*

TBMM'nin ikinci M'si de gitti mi?..
İstersen bin tane M koy…

*

Kaldı geriye:
TB…
Türkiye Büyük……

*

Büyüktür…
Tüm ülkeyi tek kişiye indirmeyi Türkiye taşıyamaz…
Demokrasinin tadını tattı, özgürlüklerin lezzetini biliyor, büyük kazanımların gururunu yaşadı, rahat yaşamaya alıştı…
Bu yıkımın parçaları (terör gibi, çöken ekonomi gibi, dolan hapishaneler gibi) başına düştükçe uyanacaktır Türkiye…

*

İki harfi kalsın yeter:
TB……….

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Bekir Coşkun
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