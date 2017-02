Tek kelime (Hayır) yetecek…

Her vesile ile söyleyin:

“Hayır'lı sabahlar…”

Öğlen olsun isterse…

*

Yolda, kapıda, asansörde, durakta, çarşıda, markette, giderken, gelirken… Kimi görürseniz, tanı, tanıma fark etmez…

Otururken, evde, misafirlikte, durup durup de…

*

Ampul devrinin ilk sloganıydı bu “hayırlı” sözcükler:

Hayırlı günler, hayırlı cumalar, hayırlı mesailer, hayırlı işler, hayırlı kazançlar, hayırlı sabahlar, hayırlı giymeler, hayırlı gezmeler, hayırlı akşamlar…

Şifre…

Daha ilk anda “Hayırlı işler” dedin mi, yüzü gülerdi badem emminin…

Anında parolayı söylerdi:

“Aleykümselam…”

*

Bir anda “hayır”dan nefret ettiler…

Duvarlardaki “hayır”lı sözcükleri siliyorlar…

Selamlaşmaktan “hayır”lı kelimesini çıkardılar…

Yazışmalarda “hayır” çizildi…

Parti merkezlerinde “hayır” kelimesi yasaklandı…

*

Git kafanı uzatıp sırıtarak “Hayırlı günler…” de istersen…

“Zıkkımın kökü gavat” dediğini yüzünden okursun…

*

Biz söyleyeceğiz ama…

Nerede olursa olsun, her an, her yerde, her zaman…

Tanı tanıma…

Gülücükle…

Sempatik…

Hatta sırıtarak “Hayır'lı sabahlaaaarrr” de…

İsterse öğlen olsun…

Akşam olmuşsa, çık balkona bağır:

“Hayır'lı gecelerrr…”

*

Hayır; direnmektir…

Hayır; razı olmamaktır…

Hayır; tepkidir…

Hayır; itirazdır…

Hayır; boyun eğmemektir…

Hayır; yürekliliktir…

Hayır; güçtür…

*

15 senedir konuştu… Binlerce saat çıkıp söyledi… On binlerce tv yayını yapıldı… Kim bilir kaç yüz bin sayfa söz yetiştirdi…

Biz tek kelime söyleyeceğiz:

“Hayır…”

Yetecek…