Bir tweet attım akılsızlığın ve cehaletin boyutunu gördüm

BAŞIMDAN GEÇENLER

Sosyal medyayı en yapıcı ve yararlı biçimde kullanmaya çalışıyorum. Twitter ve Facebook hesaplarımdan günlük yazılarımın başlıklarını veriyorum. Halk TV'deki programımın tanıtımını yapıyorum. Eğer varsa çıkacak olduğum TV ve radyo programlarını veya katılacağım toplantıların zamanını anons ediyorum. Tabii bunun dışında günün gelişen olayları ile ilgili küçük yorumlarımı da takipçilerimle paylaşıyorum.

Önceki gün AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bir gemi indirme töreninde yaptığı konuşmada söylediği “Yakında uçak gemimizi de yapacağız” sözleri dikkatimi çekti.

Bunun üzerine şu cümleyi Twitter'da paylaştım; “Yerli uçak gemisi yapılacakmış. 3 tarafı deniz olan Türkiye zaten uçak gemisi gibi değil mi? O gemiyi nerede kullanacağız?”

Mesajın yayınlanmasıyla birlikte müthiş bir trol saldırısı başladı.Her şeyden habersiz sadece verilen emirleri yerine getiren bu sosyal medya trolleri büyük bir cahillikle “İngiltere'nin bir ada olduğunu buna rağmen uçak gemisine sahip bulunduğunu, Amerika'nın varsa bizim neden olmayacağını, her şeye karşı çıkmak zorunda olmadığımı, ille de muhalefet yapacaksam başka konu bulmam gerektiğini” anlatan cümleler yolladılar.

Bu cahillere ne diyeyim? “Aylar önce sorduğum soruyu tekrarlayacağım; Bütün troller mi ahmak yoksa en ahmakları bana mı düşmüş?” diye bir twit daha attım. Bir iki saat içinde baktım durum değişmiyor, anladım ki ahmaklık prim yapıyor bir tweet daha paylaştım. Şöyle dedim; “Yok yok trol de olsalar bu kadar aptal olamazlar. Ödüllü ahmaklık yarışması açtığımı mı sanıyor bu garipler. Hayret etmemek olanaksız.”

Niye bu cehalete ahmaklık diyorum. Çünkü “üç tarafı deniz olan Türkiye bir uçak gemisi gibi değil mi?” cümlesi askeri ve diplomatik kaynakların kullandığı bir terimdir. Aynı şekilde Kıbrıs adası için de “uçak gemisi” tanımı yapılır.

Uçak gemisi ülke savunması için kullanılmaz. Uzak ülkelerdeki bir savaşta kullanılır. Uzak ülkelerde savaşmak da emperyalist güçlerin işidir. Türkiye emperyalizme karşı savaş veren ilk ülke olarak Kurtuluş Savaşı'nı yapmış ve emperyalizme hep karşı olmuştur.

Türkiye kendi savunması için elbette elinden ne geliyorsa yapacaktır. Bunun için füze ise füze,. uçak ise uçak, tank ise tank da alacaktır, yapabilirse kendi üretecektir.

Uçak gemisi ne işe yarar? Ülkenizden uzakta savaşıyorsanız uçakları da kullanmak zorundasınız. Bu nedenle tamamı size ait olan güvenli iniş kalkış alanlarına sahip olmanız gerek. Aksi takdirde hava gücünüz olmaz.

Türkiye'nin uzaklarda savaşacak durumu yoktur. Olamaz da. En fazla yakın düşmanlara karşı kendimizi korumak durumunda kalırız.

İşte Anadolu'nun bir uçak gemisine benzetilmesinin nedeni de budur; Türkiye'nin savaşmak durumunda kalabileceği düşmanlara karşı yapacağı hava akınları için uçakların menziline uygun pistleri vardır. Çevremizdeki hangi ülke ile savaşacak olsak uçaklarımız güvenli biçimde kalkar ve iner.

O halde Türkiye'nin uçak gemisi yapmasının bir anlamı var mı? Üzerindeki uçağından, içindeki teknik donanımına, yakıtından haberleşmesine, tüfeğinden füzesine kadar hepsini başka yerlerden almak zorunda olduğumuz pahalı bir oyuncaktan bir farkı olabilir mi?

Gelelim tepkilere; En akılsızlar “üç tarafı deniz olan” tanımını düz mantıkla değerlendirip Amerika İngiltere örneği vermeye kalkarak düzeylerini gösteriyorlar.

Anladığım asıl tepki ise uçak gemisi sahibi olmayı milliyetçi duygularla destekleyenlerin tavrından oluşuyor. Sanıyorlar ki uçak gemimiz olması halinde gerçekten süper ülke olacağız, dünya önümüzde eğilecek.

En uçukları ise Türkiye'nin uçak gemisi ile dünyaya fethedeceğini sanıyor.

İlk defa sosyal medyadaki bu zavallılığa çok üzüldüm. Gerçi bir taraftan da gülüyorum ama ülke yönetimini elinde tutanların oy deposunun bunlar olduğunu görünce de gerçekten yüreğim daralıyor.

SORDUM ÖĞRENDİM

Dünyada kimin uçak gemisi var

Dünyada en fazla uçak gemisi Amerika'da var. Bu ülkenin uçak gemisi sayısı 20. İtalya ve Hindistan'da iki uçak gemisi bulunuyor. Brezilya, Tayland, İspanya, Fransa, Çin ve Rusya'nın ise birer uçak gemisi var.

Ülkeler uçak gemisine niye ihtiyaç duyuyor. Amerika en büyük emperyalist güç olarak dünyanın her yerinde olmak istediği için uçak gemisi de çok.

Tayland ve Hindistan gibi ülkeler binlerce adası olan ülkeler. Uçak gemileri yüzer havaalanı işlevi taşıyor. Geniş bir bölgenin güvenliğini sağlayabiliyor. Brezilya'nın çok uzun bir sahili var. Açıktaki bir pistten ülkenin her yanı kontrol edilebilir.

Diğer ülkeler de ya eski sömürgeleri olan ülkeler ya da yeni emperyalist güçler. Rusya ve Çin çok geniş bir coğrafyayı kapsadıklarından uçak gemisine fazla ihtiyaç duymuyorlar.

TWITTER TROLLERİ

Terbiyeli mesajları sizler için derledim

– Uçak gemisi yapılması ile ilgili twitime gelen bazı tepkileri sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çoğu sizleri de rahatsız edecektir. Hatta bana “niye bunları ciddiye alıp da köşeni kirletme pahasına koyuyorsun?” da diyebilirsiniz. Ama Türkiye'de kin ve nefreti pompalayanların etkisi altındaki bir kesimin ne kadar cahil, kıt akıllı ve saldırgan olduğunu görmeniz açısından bunu gerekli görüyorum.

Şu anda Twitter'da 850 bine yakın takipçim var. Her attığım twete olumlu olumsuz pek çok mesaj gelir. Bu kez hem çok fazla oldu hem de organize olduğunu fark ettim. Çünkü örneklerini okuyacağınız bu cümleleri gönderenlerin yüzde 90'ına yakını beni izlemeyenler. Demek ki bir el “bu kişiye saldırın” emri veriyor ve topluca harekete geçiyorlar.

Şimdi şunları bir okuyun; (Aynen aldım, düzeltme yapmadım?)

– Peki bu mantıkla Kıbrıs'ı sandal yapıp Akdeniz'de tur atabilir miyiz Can bey?

– Yok yok. Yüksek zekasıyla ironi yapmıştır da biz anlamıyoruz

– Eyyy hikmetinden sual olunmaz Allah'ım; elbette bir bildiğin vardır ama bu malın yerine iki çuval patates bahşetseydin keşke bize!.

– He lan. İngiliz. Rus. Abd. Yapmış okyanuslarda balık avlıyorlar biz niye yapalım manyaklık işte

– Sen neden ingilizler gibi yazıyon ? Bu milletin evladı değilmisin ? Neden bu ülke için yapılanlar seni rahatsız ediyor?

– Puhahhahahhaha ulan ilk gördüğümde bu kadar salakça bişey yazamaz montaj diyordum.Ahahahhaha Valla yazmış.BEYNİNİ nerde kullanıyor acaba?

– Uçak,Yola,Köprüye ne gerek var, Enerji santrallerine ne gerek var, Yatıp kalkıp Heykel dikelim.90 yıldr yaptğnz gibi yatalım

– SONDAKİKA:ABD:4 tarafımız denizlerle çevrili oldugu için can ataklının tweetini okuduktan sonra UÇAK GEMİLERİMİZİ yok etme kararı aldık:)

– Sen bu kafa ile nasıl basın mensubu oldun?hay senin olmayan beynine limon sıkayım kardeşim siz harbide? La yürü git otla biraz.

– Savaş gemisi de anlamsız geliyor bana aga üç taraf deniz değil mi düşman gelirse karadan tükürürüz daş da atarık ne gerenk var

– Çok üstüne gitmeyin can nın, Beyin yerli olmayayınca ya ODTÜ gibi lağımsal bilim yada CHP gibi heykel yapmak isterler

– Ne sığ düşünceli, dangalak bir adamsın sen ya. Uçak gemisi sahibi olan 13 ülkenin konumlarını ve amaçlarını bir araştır istersen. Sonra öt.

– Ege Denizi'nde Türk -Birgün CLADİO ŞIPPIRT CAN ATAKLI'ya sormuş sizin niye UZAY GEMİNİZ yok?CAN ATAKLI:Zaten her yer UZAY demiş:)))

– ucak gemisine ne gerek var, Heykel dikelim, belediyeleri soyalim, Millet ödesin

– Mesela ülkenin çinden fazla puta ihtiyacı vardı demi Puta verilecek paraları gereksiz şeylere harcıyor Akparti

– Amerikanın 2,5 tarafı çevrili diye uçak gemisi var yani?Hele ingilterenin de var ki,facia.Bu kafa ülkeyi yönetmeye soyunuyor ya,şaka gibi:)

– Senin destekçin vatan hainleri,teröristler ve dış mihraklar için biz ülkesini sevenler kullanıcak sen değil ,çatlasanda o gemi yapılacak!

– Düşman gibi tweet atmışsın Sen bu Ülkenin Bayrağının gölgesi altında yaşamıyor musun? üretmeyelim köle olalım değil mi bunu istiyorsun sen

– İnan var ya senin zekanı tarif edebilecek yeterli kelimeyi bulamadım şu an.

– Senin gibiler üç tarafı deniz olan ülkelerde gazetecilik bile yapabiliyor, uçak gemisi hayda hayda yapılır, gemi hainlere karşı kullanılır!

– Bak bu amerika haritası dingil her tarafı sularla çevrili ve adamların en çok övündükleri şeyler İşte asıl örümcek kafalı ve gerici örneği… Kaç paraya yazdırıyorlar bunlara acaba?deniz piyadeleri ve uçak gemileri..!

– Senin çalışmayan beyninle olaya bakacak olursak otomobile de gerek yok.Her taraf toprak otomobili nerede kullanacağız. uçak gemileri Adı üstünde; Gemi Ah Akıl

– Trene fazla kömür atınca hızlı tren oluyor cümlesinden sonra duyduğum en müthiş aforizma

– 3 tarafımız da karayla çevrili. Ne gerek var tanka, yürüye yürüye gideriz savaşa.

Değil mi ya…

– Can bey pes diyorum.dikkat edersen türkiye kara parçası okyanusda yüzemez.

bu zeka ile para kazanabiliyor olman gerçekten dünyanın adaleti olmadığının kanıtı

– Aslında uçağa helikoptere otomobil bilgisayar televizyon vesaire yapmaya ne gerek var heykel tiyatro opera bale resim yapalım çağdaşlık bu

– Hayatı put yapmakla geçen insanların bu tür teknolojik girişimlere destek vermemesi şaşılacak bir durum değil.

– tabki BU VATANIN ASLAN EVLATLARI GEMİ YAPARKN BİR TAKIM KÖPEKLERİ DE ANCA HAVLIYACK bu anlı şanlı millet UÇAK GEMİSİ DE YAPICAK UZAY GEMSDE

– O gemi senin bir yerinemi batıyorda rahatsız oluyorsun israil köpeği? Sen zaten Türk olamazsın bu kadar rahatsiz olduğuna göre it.

– Amerika kıtası zaten her tarafı denizlerle çevrili. Mal adamlar ne diye uçak gemisi yapmışlar.

– Ben Sizi Anlamıyorum,Uçak Gemisi Sadece Türkiye Etrafı Denizlerde mi Kullanılır?ABD Kendi Karasularında mı Kullanıyor? Sığ Düşünmeyin Lütfen

– Lan angut, İngiltere, ABD ada, 40 tarafı denizlerle çevrili, onlarca uçak gemisi var..

– Amerika'nın kaç tarafı denizlerle çevrili Sivri zekalı diyeceğim sivri bibere hakaret olacak

– zaten ucak gemisini denize 1 ya da 2 kıyısı olanlar yapyor böyle bir şart var.4 tarafı denizle çevrili ise asla ucak gemisi olamz.kafaya bak