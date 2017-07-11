Hak, hukuk, hesap

Olayın sayıdan ibaret olmadığını bir türlü anlayamadılar. İstanbul Valiliği açıklama yaptı; “Miting alanının yüzölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda; katılımcı sayısının yaklaşık 175 bin olduğu sonucuna varılmıştır” deyiverdi. Yine iyi… Ben; “Kılıçdaroğlu aslında 450 değil 35 kilometre yürümüştür” açıklamasını da bekliyordum, bak o gelmedi.

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Benim görebildiğim kadarıyla mitingde nefes alacak yer kalmadığı gibi kalabalık ciddi anlamda meydan dışına taşmıştı.

Nitekim valilik bu açıklamayla dünya liderini ofsayta düşürdü.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alan hakkında açıklaması; “Eskiden tabi böyle alanlar yoktu, şimdi Maltepe 2 milyon kişiyi alıyor” şeklindeydi. Değilmiş! Hatta yandaş gazetelere göre kendisini köşke aynı alandan 2.5 milyon kişi uğurlamıştı. Meğer klonlanmış!

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Öyle de, böyle de ülkenin temel matematik düzeyi 40 soruda 5 net olunca şaşırmıyorsun. Tamam ama açıklama gece saat 01.22'de yapılmış. Üstelik i-pad'den atılmış. Doğal afet gibi öyle acil bir durum da yok! Nasıl uykusu kaçmışsa artık! Yatıp uyusana… Ertesi gün mesai yok mu? Sabah yaparsın açıklamanı.

Belki de haklıdır valilik… Uzaktan, gözlerini kısıp, kafanı da 30 derece yana eğip bakarsan hakikaten 175 bin kişi görünüyor. Sonuçta bakış açısı önemli!

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Resmi açıklamalara göre 15 bin polis görevlendirilmişti. Her 11 kişiye bir polis israf değil mi? Çıkışta polisler göstericileri eve bıraksaydı bari…

Otobüsler, deniz seferleri kasıtlı olarak kısıtlanmış, valiliğin derdi kaç kişinin gittiği… Oysa özgürlükler çerçevesinde kaç kişinin isteyip de gidemediği olmalıydı.

Ben düne kadar bilmiyordum ama valiliğin bir işi de saymanlıksa, haftaya arkadaşlarla yemek planlıyoruz. Gelsin, saysın resmi olarak bildirsin. Vatandaşına hizmet etsin. Sonradan mekân sayıyı şişirip fazla para istemesin.

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Benden, senden, herkesten alınan vergilerin parasıyla her türlü ulaşım, kumanya, yevmiye ile insanlar toplanınca hesap soran yok nasıl olsa… Bütçe bu yıl neden bu kadar fazla açık verdi sanıyorlar? Sanki ceplerinden veriyorlar. Hiç mi referandum ile ilişkilendirmiyorlar?

Yine de iyi… Valilik “Miting yok hükmündedir” açıklaması yapmadı. Zaten miting falan da olmadı. Ellerinde zincir, deri eldivenli 75-100 kişi toplanıp, idrar yapıp dağıldı da diyebilirlerdi. İnananı da bulurlardı.

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Valiliğe de o kadar yüklenmemek gerek… İktidarın emir kulu… “Mühürsüz katılımcıları bu sefer sayma” dedilerse, ne yapacaklar? Bir say, bir sayma, onlar da iyice şaşırdılar.

Valiliğin bu hesaplamasından sonra umarım seçimlerde kullanılan oyların nasıl sayıldığı hakkında bir fikriniz olmuştur.

Hatta işsizliğin nasıl hesaplandığı, enflasyonun nasıl düşük çıkartıldığı, büyüme rakamlarına nasıl hormon basıldığına ilişkin ipucunu yakalamışsınızdır.