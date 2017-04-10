Hani bu kadar da olmaz derler ya, oluyormuş! Tarafsız yayıncılık yapması gereken devlet televizyonu TRT, “evet” el broşürü gibi……

Muhabiri mikrofonu uzatıyor vatandaşa, istisnasız herkes evetçi. TRT anket yapsa evet oyları yüzde yüz mertebesinde. Ayıp olmasın diye araya tek tük hayırcı koy, değil mi ama… Yok! Hepsi hilafsız evet!

Oysa kazandığı paranın yarısını diğer kesimden topluyor. Bari insanların bu kadar gözünün içine sokma! Soksa kim hesap soracak ki? Yüksek Seçim Kurulu mu? Soramaz! OHAL ayarı yapılıp, kanallara ceza vermesi yasaklandı ya! Meydanı boş buldular, at koşturuyorlar.

Zaten iki cephe var. Biri evet diğeri hayır… Hayır cephesi TRT gibi tarafsız olması gereken yayın organında kendini anlatabilmek için Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'u arayıp izin istiyor. O derece… Fakat para almaya gelince… Hele bilançoyu inceleyince… Bir bakıyorsun ki, harcamışlar parayı gönüllerince…

Elimde 2015 yılına ait TRT'nin bilançosu mevcut. Bırakın başarısız yönetimi, ortada rezaletin daniskası var!

TRT'nin 2015 yılı geliri 1 milyar 775 milyon lira…… Bunun 843 milyonu bizim elektrik paralarından kesilen TRT payı… Yaklaşık 680 milyonu aldığımız aletlerin içerisine serpiştirilmiş bandrol parası. Gelirlerin yüzde 86'sı halkın cebinden kesilen paralar.

Genel bilançoda ne yapmış TRT? Tamı tamına 147 milyon zarar etmiş! 7500 kişinin çalıştığı TRT'de dış yapımlara 1 milyar 100 milyondan fazla para ödenmiş. Kim bilir kimlere “dış yapım” diye ne ödenmiş?

Yemeğe para yetmedi, önlemi alındı. Yasaya göre akıllı telefonlar ve ekran kartı olan tüm bilgisayarları satın alırken TRT'ye bandrol payı ödenecek. Anlamayacaksın bile… “İnternet üzerinden yayın alan” tabirini de araya kaynatmışlar… Bu tanıma neden ihtiyaç duyuldu, biliyor musunuz? Sadece telefon ve diz üstü bilgisayarların internete bağlandığını düşünüyorsunuz ama gelecek 10 yıl içerisinde evinizde bu haracın kesileceği en az 15 cihaz olacak.

Bu saatten sonra ısınmak için para yaksa, TRT zarar edemez. Peki, para nereye akacak? Sadece iktidara yakın oldukları için TRT tarafından harçlık bağlanan çok sayıda gazeteci, akademisyen, sanatçı, sporcu, hukukçu, gugukçu ve siyasetçinin cebine kallavi bir miktar konulacak. Dış yapımlar artacak. Enişte, elti, kayınço TRT bankamatiğine bağlanacak.