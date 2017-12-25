Mars yörüngesine Tesla fırlatıyor!

Zaten çok belliydi ama son hareketiyle Elon Musk gerçek bir pazarlama dahisi olduğunu tüm gezegene göstermiş oldu. Geçtiğimiz hafta sonu Musk'ın Twitter'de paylaştığı fotoğraflar belki de bugüne kadar yapılmış en iyi pazarlama örneklerinden biri oldu. Hatta belki okullarda pazarlama öğrencilerine gösterilecek kadar müthiş bir örnek.

Musk'ın koyduğu fotoğraflarda ilk göze çarpan tabi ki kıpkırmızı yeni Tesla Roadster. Ve sanki otomobilin reklamı için yaratılmış bir uzay ortamı. Ama Elon Musk'ın yazdıklarını okuyunca, otomobilin gerçek bir rokete yerleştirilmiş olduğunu ve bu roketin de otomobili sonsuza dek dönsün diye Mars yörüngesine taşıyacağını anlıyoruz. Vay be!

Öyle bir pazarlama yöntemi ki kapsülü yörüngede tutmak için rota düzeltmesi yapacak olan yakıt vs. gibi detaylar aklımıza bile gelmiyor. Bu pırıl pırıl kırmızı otomobilin kırmızı gezegene yolculuğunun hikayesi geliyor gözlerimizin önüne. Ve acaba uzaylılar bir gün bu kapsülü açarsa içindeki hakkında ne düşünürler ya da bir gün bir bilim kurgu filminde Mars'ta mahsur kalan astronotlar o kapsülü ve Tesla'nın elektrik motorunu dünyaya dönmek için kullanır mı?

Tabii bu fanteziler bir tarafa, bu pazarlama harekatında Space X'in yeni dev roketi Falcon Heavy ve tabi ki Roadster otomobili tanıtılıyor.

Falcon Heavy, bir Boeing 737 uçağı tüm ekibi, yolcular ve yüküyle uzaya çıkarabilecek güçte. Ocak ayında fırlatılması planlanan rokette bulunan otomobil, pili bitene kadar David Bowie'nin “Space Oddity” şarkısını çalacak.

Google'dan ilginç yapay zeka modeli

Sosyal medyada fotoğraf paylaşaçağınız zaman sıkıntı yaşayanlardan mısınız siz de? Birbirine çok benzeyen fotograflardan hangisinin daha çok beğeni alacağını ya da fotoğrafı nasıl rötuşlarsanız daha beğenileceği konusunda tıkandığınız oluyordur muhtemelen. İşte, fotoğraflar uygulamasıyla fotoğraf saklamayı, arşiv yönetmeyi kolaylaştıran Google, şimdi bize bu konularda fikir verecek bir yapay zeka üzerinde çalışıyor. Açıkçası yapay zeka ile henüz tanışmamış insanlar olarak bunun neye benzeyeceği, bir makinenin bir manzara fotoğrafını inceleyip, bağlı olduğu nöral ağ ile daha önce buna benzeyen fotoğraflardaki insan beğeni eğiliminin analizini yapıp bize ne kadar doğru bir yönlendirme yapacağı konusunda endişelerimiz mevcut. Fotoğraf gibi insan zihninin, değerlendirirken nasıl çalıştığını anlamamız zor bir alanda Google gibi bir firmanın böyle bir yazılıma girişmesi yapay zekanın çalışma prensiplerinin derinliği konusunda ciddi fikir veriyor. Öte yandan hayatın her alanının sayılarla, kodlarla çözülebileceğine inanılması bana biraz ütopik geliyor…

Louis Vuitton Android dedi

Hatırlarsanız Tag Heuer'in müthiş görünen akıllı saatlerini aylar önce buradan paylaşmıştım. Şimdi Louis Vuitton bu yoldan yürüyerek kendi akıllı saatini tanıttı. LV Tambour Horizon adını taşıyan akıllı saat koleksiyonu, tasarımını firmanın klasik Tambour serisi saatinden alıyor. Android yazılımı kullanan saat 390×390 çözünürlükte bir AMOLED dokunmatik ekrana sahip. Qualcomm Wear Snapdragon işlemciye sahip olan saat Android 2.0 kullanıyor ve 22 saat şarj ömrüne sahip. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarına sahip olan saatin GSM versiyonu düşünülmüyor. ABD fiyatı ise 2400 dolar.