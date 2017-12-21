İki lider iki portre

ABD…

Dünyanın en karmaşık se­çim sisteminden birine sahip.

Son 8 Kasım 2016 seçimin­de…

Hillary Clinton 65.8 mil­yon oy aldı.

Donald Trump 62.9 mil­yon oy aldı.

Kazanan Trump oldu! Çün­kü…

ABD seçmeni doğrudan “baş­kan” ve “başkan yardımcısını” değil; onları seçecek “seçici kurul üyelerini” belirliyor.

Bu seçimden iki ay sonra 6 Ocak 2017'de…

Seçilen 538 üye “başkan” ve “başkan yardımcısını” seçti. H. Clinton'ın 227 delege oyu­na karşılık, 304 delegenin oyuyla D. Trump “başkanlığa” getirildi.

ABD tarihinde beşinci kez benzer durum yaşandı; seç­menden az, delegeden çok oy alan kişi “başkan” seçildi. Ve…

Her seferinde aynı tartış­ma oldu:

“Bu sistem Amerikan halkı­nın siyasi iradesini yansıtmı­yor!”

Sorunun bir diğer yanı daha var:

Amerikan seçmeni sandığa gitmiyor. Son seçimde katılım oranı yüzde 54.9 oldu. Yani Trump gerçekte sadece yüzde 21 oyla seçildi.

Sadece ABD değil…

Benzer seçim sistemi so­runları dünyada da var.

– İster “çoğunluk sistemi” deyin…

– İster “nispi temsil” deyin…

– İsterse “karma sistem” deyin…

(Ki; dar bölge-geniş bölge, mutlak çoğunluk-nispi çoğun­luk, liste usulü-karma üyeli-akta­rılabilir tek oy gibi seçim sistemi ayrıntılarına girmeyeyim.)

Sadece seçme sistemi değil…

Seçilecek aday profili de seçmeni sandıktan uzaklaştırı­yor.

Örneğin…

Kendine demokrat

D. Trump kim?

– Zengin babanın şımarık-di­siplinsiz oğlu…

– Okula şık otomobille giden çapkın…

– Vietnam Savaşı'ndan kaç­mak için “ayağında topuk dikeni var” raporu alan sahte kahraman…

– Baba mesleğini sürdürüp inşaatçılık yaparak mimari estetiği katleden…

– Ağzına geleni söyle­yen şöhret budalası…

– Televizyon dünyasının jüri üyesi…

Uzatmayayım…

Adı ister Trump ya da is­ter Berlusconi olsun!

Artık… Demokrasinin yeni figürleri hiçbir de­rinliği olmayan benzer popüler isimler.

Buna rağmen…

Siyasi tartışmalarda; ne ta­rihsel ne de tutarlılık anlamın­da gerçekliği olan basmakalıp bir retorik ısrarla tekrarlanıyor:

Demokrasi, en mükemmel- en kusursuz yönetim biçimi!

Sahiden öyle mi? Değil…

Demokrasinin her toplum için ideal yönetim biçimi olduğu içi boş abartıdan iba­ret; pratik bir hakikati yok.

İşte… “Demokrasinin beşi­ği” ABD'nin hali ortada!

Demokrasiyi araç olarak kullanan “kendine demok­rat” teokratik liderle­rin durumu ortada!

Demokrasi, Platon'dan– Popper'e tartışılır durur…

Sizi teorik tartışmalarla sıkmak istemiyorum. Fark­lı demokrasi sistemlerinin olduğunu bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum:

Şi Cinping, nasıl Çin dev­let başkanı seçildi?

Trump'ın iktidara uza­nan kolay yolu varsa…

Şi Cinping'in de iktidara uzanan zorlu yolu var…

Böylesi de var

Şi Cinping…

– 1969'da Çin Komünist Partisi tarafından ilk görevi­ni 16 yaşında aldı:

Yoksul bir köyde “eğitimli genç” sıfatıyla yedi yıl çalış­tı. Pire ısırıklarına dayandı, tarla sürdü, kömür yüklü el arabası çekti, baraj yapımında çalıştı. Köye ek gelir amacıy­la demirci kooperatifi kur­du. Köyün elektrik ihtiyacı için metan gazı havuzla­rı kurdu.

– 1975'de Tsinghua Üniver­sitesi'ne gitti; kimya okudu.

– Zhengding ilçesinde gö­rev aldı. Bu yoksul ilçeyi dizi çekimlerine plato yaptı. 170 sinema ve dizi film çekil­mesini sağladı. Ayrıca, tıbbi kozmetik ürün yetiştirme pro­jesiyle de ilçeye maddi kazanç sağladı.

-1988'de Ningde'de görev­lendirildi. Kalifiye elemanları bölgeye getirmek için üniver­sitelere mektuplar yazdı. 683 vasıflı insanın bölgeye gelmesini sağladı.

Tehlikeli yollar nedeniyle ulaşılamayan köylere gitti; köylünün hasır evlerinin yeni­lenmesinde çalıştı. Asırlardır kayıkta yatıp kalkan balıkçıla­ra karada ev yaptı.

– Yeni görev yeri Fuz­hou'da “Üç-Sekiz- Yirmi Yıllık Gelişme Stratejisi” hazırladı. 12 kamu işletme­sine yabancı sermaye sağla­dı. “Özel işlere özel prosedür ve acil işlere derhal çözüm” uygulamasını başlattı.

– Fujian eyaletinde “gü­venli gıda”, “dijital ağ” ve “kolektif orman mülkiyeti” projelerini başlattı. Yolsuz­luğu önlemek için “şeffaflık sistemi” kurdu.

– 2002'de Çin'in en ge­lişmiş eyaletlerinden Zheji­ang'a atandı. “Sekiz Alanda Sekiz Büyük Uygulama”yı ha­rekete geçirdi. Ekili alanı az olan bölgeyi teşvik kararlarıyla deniz ticaretine yönlendirdi. Ningbo-Zhoushan limanı giriş çıkışıyla dünyanın üçüncü limanı oldu.

– 2007'de Shanghai'daki görevinde Yantze Nehri Del­tası projesiyle takdir topladı.

Tüm bu görevleri döne­minde 60 ülkeyi ziyaret etti; yabancı konuklar ağırladı.

Hep okudu. Teoride ve pratikte kendini geliştirdi.

Dürüsttü. Görev yaptığı yerlerde akrabalarının ticaret yapmasını yasakladı.

– 2008'de tüm görevleri başarıyla yerine getiren Şi Cinping, Çin Devlet Başkanı Yardımcılığı'na getirildi.

Tarih: 14 Mart 2013.

Şi Cinping, Ulusal Halk Kongresi tarafından Çin Dev­let Başkanlığı'na seçildi.

Peki…

Hangi seçim sistemi doğru:

Trump'ı seçen mi?

Şi Cinping'i seçen mi?