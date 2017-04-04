Paranoyak kafa

Subliminal…

Bilinçaltı mesajı demek; yani çaktırmadan, gizlice verilen mesaj!

Son dönemde kimilerinin elindeki en büyük psikolojik harp silahı.

Son kurban, Ülker oldu!

Neymiş; Ülker'in “1 Nisan Şakası” ile ilgili hazırladığı reklam filmi, subliminal mesaj içeriyormuş!

Bir yerde “subliminal mesaj” geçtiğinde anlayınız ki; konu darbeyle ilişkilendiriliyor: “Bak işte darbe yapmak istiyor!

Tamam, 15 Temmuz hain FETÖ darbesi insanları tedirgin etti; bunu anlarım.

Tamam, sosyal medyadaki paranoyakların safsata yazmalarını, anlarım.

Ama arkadaş, bunun devlet politikasına dönüşmesini/yargıya taşınmasını anlamam zor.

Çünkü:

Paranoya; gerçekte var olmayan şeyleri gördüğünü, duyduğunu sanıp düşman yaratan ruhsal bozukluktur.

Paranoyak için hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Sürekli gizli anlamlar çıkarmaya çalışır; oralarda bir yerde olduğunu “bildiği” düşmanları hakkında ipuçları arar; gizli düşmanlık tezini destekleyen en ufak bir ipucuna dört elle sarılır.

Hiçbir itiraza tahammül göstermez; gerçeği salt kendisi bilmektedir.

Sinirli, aşırı alıngan, kavgacı, kolay incinen, ve aşırı şekilde savunmacıdır. Sürekli tehdit altında ve tehlikede olduğunu düşünür.

Paranoyakların muhalifleri ya da hasımları yoktur; sürekli düşmana ihtiyaç duyar!

İşte Türkiye için asıl tehlike bu kafadır…

AKP'li arkadaşa soruyorum

Evet, Uzanları bitirdiniz.

Evet, Karamehmet'i yok etmek üzeresiniz.

Evet, Ülker'i hedef gösteriyorsunuz.

Ulusal/milli sermayeyi yemeye doymadınız.

AKP'li arkadaş sana sesleniyorum; Ülker/Yıldız Holdingi tanıyor musun:

24 adeti yurtdışında olmak üzere 83 fabrikası var.

56 bin çalışanın ekmek kapısı.

130 ülkeye ihracat yapıyor.

Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika'nın en büyük gıda şirketi.

Dört kıtada faaliyet gösteriyor.

Dünyanın 3'üncü büyük bisküvi; ve 7'nci büyük çikolata şirketi.

McVitie's, Godiva gibi 300 yıllık şirketleri satın alarak dünya devi olma yolunda hızla büyüyor.

13 ülkede 1 milyon ton bisküvi; 460 bin ton çikolata; ve 40 bin ton sakız-şeker üretiyor.

İngiltere ve Hollanda gibi bu sektörün en önemli pazarlarında lider durumda.

Bugün, yurt dışındaki satışları toplam cirosunun yüzde 41'ini oluşturuyor.

Geçen yılı, 34.3 milyar liralık ciroyla kapattı.

Türk ekonomisi geçen yıl krizden kafasını kaldıramazken yüzde 12 büyüdü.

3.6 milyar yatırım yaptı. 4 bin 500 kişiye yeni iş olanağı sağladı.

Uzatmayayım…

Ülker, 28 Şubat'ın hedefindeydi; şimdi AkTrollerin hedefinde!

Türkiye'den hangi ulusal sermaye “kafasını” dünyaya uzatsa, Türkiye'de birileri “ayaklarından” tutup aşağıya çekiyor.

Bunun tesadüf olmadığını düşünüyorum.

Küresel şirketlerin arkasında ülkeleri “kapı” gibi dururken, Türkiye'de birileri ulusal sermayeye neden sürekli “balta” indiriyor.

Bir örnek vermeliyim…

Size ne diyeyim

Louis Pasteur, 1870'lerde “bakterileri/mikrobu” keşfedince, sadece hastalıkların değil, yiyeceklerin de seyri değişti.

Pasteur ölünce adını taşıyan Paris'teki enstitünün başına geçen Nobel Kimya Ödüllü Rus Yahudisi Elie Metchnikoff, insan ömrünü uzatan bakterilerin yoğurtta bulunduğunu yazdı/söyledi. -Yanlış olduğu sonra ortaya çıkacak- bir örnek verdi:

“Bulgar çobanlar ekşi süt/yoğurt yiyerek yüz yaşlarını aşıyor.”

Yoğurt popüler oldu.

Dr. Isaac Carasso (İshak Karasu), 1874 Selanik doğumlu Sefarad Yahudi'siydi. Osmanlı, Selanik'i 1912'de kaybedince “atalarının yurdu” İspanya'ya göçtü.

Birçok küçük çocuğun sindirim ve bağırsak problemleri yaşadığını fark etti. Ekşi sütü/yoğurdu popüler hale getiren Metchnikoff'tan esinlenerek, -Selanik'te bu tür hastalıkların yoğurtla tedavi edildiğini biliyordu- Bulgaristan'dan kültürler ithal etti. Bunları Pasteur Enstitüsü'nde Metchnikoff'a götürdü, “patent” hakkını aldı.

Yoğurdu başlangıçta eczanelerde ilaç olarak sattı.

Oğlu Daniel'in Katalan dilinde söylemi olan “Danone” adında şirket kurdu.

Ardından… 1929'da Barcelona'dan Fransa'ya taşındı. Üç yıl sonra Levallois-Perret'de ilk fabrikayı inşa ettirdi. 1939'da ölünce işleri oğlu Daniel devraldı.

Nazi işgali sırasında New York'a kaçtı Daniel. Yoğurdun adını Amerikalaştırdı; “Dannon” yaptı.

Amerikalılar pek yoğurt yemiyordu. Keza yoğurt reklamlarına da kısıtlama getirildi.

Daniel Carasso, şirketi Beatrice Foods'a satıp Paris'e döndü.

Danone'ye yeniden hayat verdi. Zamanla Danone dünya devi oldu. Yıllık toplam geliri, 31 milyar Euro'ya ulaştı.

Bu bilgiyi şundan verdim:

Dünyada gıda devleri arasında amansız bir rekabet vardır.

2000'ler başında gıda üreticileri, bağırsağın sağlığını koruyan “probiyotikleri” keşfetti ve piyasaya probiyotik katkılı yoğurt sürdüler.

Avrupa Gıda Güvenliği, bu tür yoğurtların bağırsak sağlığını güçlendirmediğini açıkladı. Tüketiciler, aralarında Danone'nin de bulunduğu şirketlere milyon dolarlık tazminat davaları açtı.

Tüm bu süreçte Fransa, “milli şirketi” gördüğü Danone'nin arkasında durdu!

Türkiye ise, “subliminal mesaj” safsatasıyla dünya devi Ülker'i yok etmeye çalışıyor.

Bu düzene “hayır” demiyorsanız; ben size ne diyeyim?