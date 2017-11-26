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TAYLAN KÜMELİ

Sağlıklı ve formda olmanın 23 yolu

26 Kasım 2017
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Gerek evde gerek bir restoranda yemek yerken bazı noktalara dikkat ederseniz; hem kilo almazsınız hem de hastalıklara yakalanma riskini azaltarak daha sağlıklı bir hayat sürdürebilirsiniz…

İyi beslenmek için

– Yemeklerinizi hazırlarken ve pişirirken zeytinyağı, kanola yağı, mısırözü yağı, ayçiçek yağı gibi kalp dostu yağları kullanın.

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– Probiyotik yoğurtlar gibi bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı yoğurtları tüketin.

– Kalp sağlığı için önemli olan esansiyel yağları, diyetimizde düşük olan E vitamini, selenyum ve magnezyum gibi mineralleri içeren ceviz, fındık, badem gibi kabuklu yemişleri öğün aralarında atıştırmak için kullanın.

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– Sodyum içeriği düşük besinleri tercih edin.

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– Omega 3 yağ asitleri açısından zengin, kalp dostu balıkları tüketin.

– Posa kaynağı ve diyabete karşı savunma sağlayan esmer pirinci beyaz olana tercih edin.

Posa alımınızı artırmak için

– Ara öğünlerinizde atıştırmalık olarak meyve tercih edin.

– Meyve suyu içmektense meyvenin kendisini yiyin.

meyve

– Meyve ve sebzelerinizi tüketirken kabuklarını eğer mümkünse soymayın.

– Yoğurdunuzun içine meyve doğrayın.

Kilo kontrolü için

– Tam yağlı veya yarım yağlı sütler yerine yağsız olanları tercih ederek her porsiyonda 45-72 kalori daha az alın.

– Kızartılmış balık yerine ızgara balık tercih edin.

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– Kilo değişikliklerinizi belirli aralıklarla tartılarak izleyin ve kilonuz kontrolden çıkmadan gerekli önlemleri alın.

– Sıvılarla aldığınız kalorileri takip edin. Meyveli soda, meyve suları ve alkol gibi kalorili içecekler siz fark etmeden aldığınız kalorilerin artmasına neden olur.

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– Sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin, gerekirse bu konuda uzmanlardan destek ve eğitim alın.

– Besinleri kızartmak yerine ızgarada, fırında pişirerek veya haşlayarak tüketin.

– Sos hazırlarken çok az yağ ilave ederek hazırlayın çünkü yağların hemen hepsinin 1 yemek kaşığının 120 kalori içerdiğini bilin.

– Besinleri küçük öğünler ve porsiyonlar halinde tüketin.

– Yemeklerinize çorba ve salata ekleyerek kalori yerine miktarlarını artırın.

Sağlıklı atıştırma için

– Mikrodalgada yapılmış yağsız patlamış mısır tüketin.

– Atıştırmak için light peynirle beraber tahıllı kraker veya ekmek tüketin.

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– Küçük porsiyonlarda atıştırma yapın ve atıştırmak için içeriği zengin besinleri tercih edin.

– Bir avuç bademi hem atıştırmak hem de iştahınızı bastırmak için kullanın.

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Taylan Kümeli
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