Sağlıklı ve formda olmanın 23 yolu

Gerek evde gerek bir restoranda yemek yerken bazı noktalara dikkat ederseniz; hem kilo almazsınız hem de hastalıklara yakalanma riskini azaltarak daha sağlıklı bir hayat sürdürebilirsiniz…
İyi beslenmek için
– Yemeklerinizi hazırlarken ve pişirirken zeytinyağı, kanola yağı, mısırözü yağı, ayçiçek yağı gibi kalp dostu yağları kullanın.
– Probiyotik yoğurtlar gibi bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı yoğurtları tüketin.
– Kalp sağlığı için önemli olan esansiyel yağları, diyetimizde düşük olan E vitamini, selenyum ve magnezyum gibi mineralleri içeren ceviz, fındık, badem gibi kabuklu yemişleri öğün aralarında atıştırmak için kullanın.
– Sodyum içeriği düşük besinleri tercih edin.
– Omega 3 yağ asitleri açısından zengin, kalp dostu balıkları tüketin.
– Posa kaynağı ve diyabete karşı savunma sağlayan esmer pirinci beyaz olana tercih edin.
– Ara öğünlerinizde atıştırmalık olarak meyve tercih edin.
– Meyve suyu içmektense meyvenin kendisini yiyin.
– Meyve ve sebzelerinizi tüketirken kabuklarını eğer mümkünse soymayın.
– Yoğurdunuzun içine meyve doğrayın.
– Tam yağlı veya yarım yağlı sütler yerine yağsız olanları tercih ederek her porsiyonda 45-72 kalori daha az alın.
– Kızartılmış balık yerine ızgara balık tercih edin.
– Kilo değişikliklerinizi belirli aralıklarla tartılarak izleyin ve kilonuz kontrolden çıkmadan gerekli önlemleri alın.
– Sıvılarla aldığınız kalorileri takip edin. Meyveli soda, meyve suları ve alkol gibi kalorili içecekler siz fark etmeden aldığınız kalorilerin artmasına neden olur.
– Sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin, gerekirse bu konuda uzmanlardan destek ve eğitim alın.
– Besinleri kızartmak yerine ızgarada, fırında pişirerek veya haşlayarak tüketin.
– Sos hazırlarken çok az yağ ilave ederek hazırlayın çünkü yağların hemen hepsinin 1 yemek kaşığının 120 kalori içerdiğini bilin.
– Besinleri küçük öğünler ve porsiyonlar halinde tüketin.
– Yemeklerinize çorba ve salata ekleyerek kalori yerine miktarlarını artırın.
Sağlıklı atıştırma için
– Mikrodalgada yapılmış yağsız patlamış mısır tüketin.
– Atıştırmak için light peynirle beraber tahıllı kraker veya ekmek tüketin.
– Küçük porsiyonlarda atıştırma yapın ve atıştırmak için içeriği zengin besinleri tercih edin.
– Bir avuç bademi hem atıştırmak hem de iştahınızı bastırmak için kullanın.