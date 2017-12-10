Kartal zirveye harika uçtu

Sevgili okuyucularım,

Beşiktaşımız, geçtiğimiz çarşamba akşamı Almanların güçlü ekibi Leipzig karşısında son dakikada bulduğu golle müthiş bir galibiyet alarak bizleri büyük bir mutluluğa sevk etti. Ülkemizdeki birçok rekora imza attı. Üç zorlu deplasmandan üç galibiyet ile üçer puan aldı. Ben şansımızın bu üçlerden yana açıldığını düşünüyorum. Üçüncü torbadan çıkıp da Portekiz Fransız ve Alman rakipleri dize getirip 14 puan ile gruptan birinci çıkacaksın… Tarifi zor, büyük bir başarıya imza attı Karakartal.

Çok eleştirildi

Şimdi de gözlerimizi ve kulaklarımızı yarın Türkiye saatiyle 14.00'te yapılacak kura çekimine çevirdik. Bakalım rakibimiz kim olacak? Gerçi fark etmez; onlar bizden korksun. Bu başarıları rüyamda görsem inanmazdım.

Konuya bir detay daha eklemek istiyorum. Caner Erkin özel hayatı ve saha içindeki tavırlarıyla belki çok eleştirildi ama futbolculuğu 10 numara! Dört Avrupa maçında oynadı ve Beşiktaş dört galibiyet çıkardı. Sadece kendi sahamızdaki iki maçta oynamadı ve galibiyet çıkmayıp beraberlikler geldi. Caner ülkemizin en iyi üç futbolcusundan biri. Bana, “Ülkemizde çok iyi oynayan üç Türk futbolcu sayın” derseniz; “Bir numara Cenk Tosun, iki numara Emre Belözoğlu, üç numara da Caner Erkin” derim. Şenol Hoca ve talebelerini büyük başarıdan dolayı kutluyorum.

AB grubunda zirve

Rotamızı son günlerin başarılı dizisi ‘Ufak Tefek Cinayetler'e çeviriyoruz. Salı akşamları Star TV'de yayınlanan dizi AB grubunda zirveye yerleşti. Akıcı senaryosuyla dizi kendini izlettiriyor. Kasım ayının reyting karnesinde tüm kanallar arasında dört kategoride Star TV birinciliği elde etti. Total ve bayanlar grubunda en çok izlenen kanal oldu. Star TV başarılı grafiğini dizileri ve öteki yayınları ile sürdürüyor. Gündüz kuşağında reyting rekorları kıran Müge Anlı ise yine yepyeni dosyaları ile seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Özel dosyalarını bizlerde heyecanla takip ediyoruz.

Sevgi ile kalın…