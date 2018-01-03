Son dakika haberi… Hakan Atilla davasında jüri karar verdi!

Noel ve yeni yıl tatili sonrasında bugün bir araya gelen jüri, Hakan Atilla konusunda görüştü. Jüri, kara para aklama suçu haricinde 5 suçtan suçlu buldu.

Jüri, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı 6 suçtan 5’inde suçlu buldu. Atilla, kara para aklamak için kumpas kurmak, kara para aklamak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı delmek için kumpas kurma, ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı’nı dolandırmak için kumpas kurma suçlarından yargılanıyordu.

Hakan Atilla, kara para aklamak haricindeki suçlamalardan suçlu bulundu.

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ZARRAB HAKKINDA KARARI BERMAN VERECEK

Jürinin Atilla hakkında vereceği karar sonrasında davanın diğer tutuklu sanığı Zarrab için son kararı hakim Berman verecek. Önümüzdeki süreç içerisinde yapılacak duruşma veya duruşmalarda, Berman, hakkındaki yedi ayrı suçlamayı kabul edip tanıklık yapan Zarrab'ın cezasını belirleyecek. Amerika'nın Sesi'nde yer alan haberde Zarrab'ın yaptığı işbirliği karşılığında hakkında istenilen toplam 135 yıllık maksimum hapis cezasından önemli ölçüde bir ceza indirimi almasının beklendiği kaydedildi.Detaylar geliyor…