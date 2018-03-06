Sozcu.com.tr reklamın en etkili adresi oldu. Gemius'un son rakamlarına göre Sozcu.com.tr reklam görünürlüğü ve reklam görme süresinde Facebook ve Youtube gibi devleri de geride bıraktı. Reklam görme süresinde Türkiye lideri oldu.

Türkiye'nin en çok haber okunan internet sitesi Sozcu.com.tr dijital dünyadaki başarısını kanıtlamaya devam ediyor. Türkiye'nin resmi internet ölçümleme araştırmasını yapan Gemius firmasının geliştirdiği Adreal isimli dijital reklam takip sisteminin Desktop/PC kullanıcıları sonuçlarına göre geçen şubat ayında reklam görünürlüğünde (Viewabilitiy) ve reklam görme süresinde (Time of viewability) Türkiye birincisi oldu. Reklam görme süresi alanında Sozcu.com.tr Türkiye'de Youtube ve Facebook gibi devleri de geride bıraktı.

Peki ya reklam görünürlüğü (Viewability) ne demek?

Bir internet sitesinde ziyaretçilerin ilgili reklam görselinin yüzde 50'sinden fazlasını görmesi oranına verilen isim. Video reklamlarında ise reklam görünürlüğü videonun başında çıkan reklamları okurların iki saniye görmesi oranı anlamına geliyor. Reklam görüntülenme oranını etkileyen en önemi özellikle site tasarımlarının her ölçüde ekrana uyum sağlayabilir olması, buradaki reklamların ilgili ekranlara göre uygun konumlanması vb. bir çok site ve ürün geliştirme iyileştirmelerini kapsıyor.

Reklam görme süresi (Time of Viewability) ne demek?

Bir okur dijital haberi okumaya başladığı zaman haberin içinde ne kadar ekstra bilgi ve ilgi çekici görsel öğe (video vb.) bulunuyorsa sayfanın içinde o kadar vakit harcıyor. Sozcu.com.tr'nin dolu içerikleri sayesinde okurlar rakip sitelere göre haberlerin içinde çok daha fazla vakit geçiriyor. Böylece bir reklamın haber içinde toplam gözüktüğü süre otomatik olarak yükseliyor.

Özellikle reklam görme süresi son yıllarda global markaların marka güvenilirliği ve şeffaflık alanında ön plana çıkardığı kavramların başında geliyor. Reklam harcaması yapan markalar reklamlarının ne kadar süre boyunca okur tarafından görüldüğünü önemsiyor.

SOZCU.COM.TR LİDER

Gemius Adreal ile gerçek kullanıcıyı sıralayan bir rapor yayımlıyor. Aşağıdaki tabloda ise reklam görme süresine göre raporun yeniden sıralanmış halini görüyorsunuz. Sozcu.com.tr’nin burada alanında lider internet sitesi olduğu ortaya çıkıyor.

