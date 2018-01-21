İlk köy PYD-PKK’dan alındı! Afrin operasyonunda son durum…

ABD’ye rağmen, Rusya’ya rağmen Afrin’i “vururuz” dedik... Hainleri vurduk. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün saat 17.00'da Adana'daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda havalanan 72 savaş uçağının hava saldırısıyla başlattığı 'Zeytin Dalı' harekatı bugün de son hızıyla sürüyor. TSK'ya ait tank ve zırhlı araçların Afrin'e ilerleyişi devam ediyor. ÖSO'nun PYD-PKK'nın kontrolünde bulunan bir köyü ele geçirdiği öğrenildi. Öte yandan medya temsilcilerini ağırlayan Başbakan, 30 km içeride bir güvenli hat oluşturulacağını ifade etti. Operasyondan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor...

ABD’nin Suriye’de 30 bin kişilik ‘sınır gücü’ kuracağını açıklamasıyla Türkiye ile Suriye sınırını bölgesinde yaşanan hareketlilik dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kütahya’da verdiği ‘Harekât sahada fiilen başladı’ mesajının ardından saat 17.00’de bombardımana dönüştü.

İşte dakika dakika Arfin operasyonu:

İLK KÖY TERÖRİSTLERDEN ALINDI

14:20 / ÖSO, Şankal Köyü’nü terör örgütü PKK-PYD’den aldıklarını duyurdu.

13:00 / Askerlerimiz Suriye sınırından 5 km içeriye kadar girdi.

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12:45 / Konya 3. Ana Jet Üssü’nden savaş uçakları kalktı.

12:42 / 20 dakika içinde Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nde 8 adet savaş uçağı kalktı.

12:30 / TSK’dan ikinci açıklama:

“Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekâtı başlamıştır.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

153 HEDEF ATEŞ ALTINDA

11:20 / TSK’dan yapılan açıklamada “Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir” denildi.

TERÖRİSTLER KÖYLERE ÇEKİLİYOR

11:10 / Mehmetçiğin 3.5 kilometre ilerleme sağladığı ve 17 tuzaklı mayın bölgesinin de temizlendiği öğrenildi. Askeri kaynaklar, TSK tanklarının ÖSO güçlerine destek verdiğini belirtti.

Örgüt üyelerinin köy ve kasabalara çekildiği ifade edilirken kırsalda direnişle karşılaşılmadığı kaydediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Adana’daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda havalanan 72 savaş uçağının hava saldırısıyla başlattığı ‘Zeytin Dalı’ harekatı gece boyunca devam etti. Afrin’deki PYD-YPG/PKK ve IŞİD hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısına eş zamanlı olarak Kilis ve Hatay sınırlarından top atışlarıyla destek sağlandı.

Gece boyunca Türkiye’den Suriye’ye ÖSO birlikleri ve TSK’nın askeri sevkiyatı sürdü. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye’nin Azez ilçesine geçti. Hassa ilçesinin Yalangöz mevkine sabah saatlerinde gelen tank ve zırhlı araçlar da Suriye’ye geçti.

Hassa’da sokağa dökülen vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterisinde bulundu marşlar söyledi.

Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar da Afrin’deki ‘Zeytin Dalı’ Harekatına ilişkin bilgi verdi. Akar, “Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyor acil şifalar diliyorum” dedi.

Kilis'e batı ve doğu illeri ile Fırat Kalkanı Hareketi bölgesinden gelen tanklar, zırhlı araçlar, fırtına obüs topları ile askeri birliklerin sevkıyatı sabaha kadar aralıklarla sürerken yol kenarında bekleyen vatandaşlar da mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulunarak uğurluyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nın karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında Türkiye'deki sınır birliklerine sevkıyatlar, peyder pey sürüyor.

MEHMETÇİK İÇİN DUA DESTEĞİ

Afrin sınır ötesi “Zeytin Dalı Harekatı”nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesi Mehmetçik için camilerde Fetih Suresi okundu.

KİLİS’E BAĞLI BAZI BÖLGELER ‘ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ’ İLAN EDİLDİ

Kilis Valiliği, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın sürdüğü Suriye sınırındaki bazı bölgeleri, 15 gün süreyle ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan etti.

Afrin’deki sıcak çatışma böyle görüntülendi:

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye´nin kuzeybatısında, Afrin’deki terör örgütlerine yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında bazı bölgelerin 15 gün süreyle ‘özel güvenlik bölgesi’ olarak ilan edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Kilis’in merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yer alan Akçabağlar, Demirışık, Doğançay, Tahtalı, Duruca, Beşenli köyü ile Aşağı ve Yamaç mezraları, Hacipoğlu, Süngütepe, Kocabeyli, Saatli, Güneşli, Mağaracık, Çalkaya, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili, Hisarköy, Deliosman köylerinde ve kırsalında, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve söz konusu terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatlarının selameti bakımından 20 Ocak Cumartesi günü saat 24.00´ten itibaren 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.00´ye kadar olmak üzere 15 gün özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Sözkonusu bölgede yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde belirtilen süre içerisinde özel güvenlik bölgesine giriş, kolluk makamlarınca verilmiş izinler dışında yasaklanmıştır.”

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KİLİS’E 4 ROKET ATILDI: 1 YARALI

Gece saatlerinde Afrin’deki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden atılan 4 roket mermisi, Kilis’e düştü. Mermilerin 2 ev 2 işyerine isabet ettiği saldırıda 1 kadın hafif yaralandı, iki katlı bir ev de çıkan yangında zarar gördü. Saldırının ardından roketlerin atıldığı hedefler, Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

MEHMETÇiK BUGÜN KARADAN GİRDİ

Afrin'deki terör yuvalarının başarıyla vurulduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, bugün itibarıyla kara unsurlarımızın da bölgeye gireceğini açıklamıştı. Sabah saatlerinden itibaren tanklar ve askeri araçlar sınırdan geçerek Afrin’e doğru ilerlemeye başladı.

Başbakan Binali Yıldırım, ‘Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, “Belirlenen hedeflerin tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız üslerine dönmüştür. Topçu ateşi ile alanın yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir.

Ayrıca gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir. Barış ve huzur getirmeyi hedefleyen bir harekattır” dedi.

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Uluslararası hukuka uygun

HÜKÜMET Sözcüsü Bekir Bozdağ, harekatın uluslararası hukuka uygun ve meşru olduğunu açıkladı. Yabancı ajanslar ise harekatı acil kodla dünyaya duyurdu.

Yoğun telefon trafiği yaşandı

SURİYE Afrin'e bomba yağdırırken Türkiye-ABD-Rusya arasında telefon diplomasisi yaşandı. Türkiye, tarafları ve Ankara'daki elçilik yetkililerini bilgilendirdi.

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