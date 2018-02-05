Kar neden yağmıyor? Uzmandan İstanbul için yeni kar tarihi… | Son dakika haberleri

Türkiye mevsim normallerinin üzerinde bir havayla kışı geçiriyor. Birçok vatandaş kar haberleri beklerken, kar yağışı getirecek sistemler ülkemizi son dakikada teğet geçiyor. Türkiye'de bu kışın karsız geçmesinin sebebini Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen, sozcu.com.tr'ye açıkladı. Haberler kötü, karsız kış, yaz aylarını da etkileyecek. Kar tahminlerine göre ise 15 Şubat'ta gelmesi beklenen soğuk hava dalgası İstanbul'a kar sürprizi yapabilir...

Berk Cömert / sozcu.com.tr

Aylardır beklenen kar yağışı sürekli Türkiye’ye gelmek üzereyken son dakikada yön değiştirdi ve farklı bölgelere yöneldi. Birçok kez kar haberleri boşa çıkmış oldu vatandaş kar beklerken mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve kurak günlerle karşılaştı. Kurak geçen kışın sebebine dair detayları Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen sozcu.com.tr’ye açıkladı.

AKDENİZ ÜZERİNDEKİ YÜKSEK BASINÇ KUVVETLENDİ

Prof. Dr. Orhan Şen’in yorumlarına göre, Türkiye’ye gelmesi beklenirken son dakikada yön değiştiren ve farklı yönlere giden soğuk hava sistemlerinin gitmesinin sebebi, Akdeniz üzerindeki yüksek basınç. Akdeniz üzerindeki yüksek basınç Türkiye’ye doğru gelen sistemleri iterek kurak bir hava ortamı oluşmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda da bazı dönemlerde aynı etkiyi oluşturan Akdeniz üzerindeki yüksek basıncın etkisini artırmasının sebebi küresel ısınma olarak görülüyor.

BİRÇOK ÜLKE BEMBEYAZ, TÜRKİYE KARA HASRET

Azor Adalarının üzerindeki yüksek basınç kuvvetlenince, bize yağışı getiren İzlanda alçak basıncı bu bölgeye giremiyor ve Türkiye kurak bir havanın etkisi altında kalıyor. Avrupa’nın kuzey bölgelerinden Balkanlara kadar inen soğuk hava dalgaları Türkiye’ye kadar erişemiyor. Akdeniz’deki yüksek basınç sebebiyle Yunanistan ve İran da etkileniyor.

KAR ANADOLU’YA GİDEMİYOR, TARIM ZARAR GÖRÜYOR

Dünya’nın dönüş yönü sebebiyle kuzey yarım kürede batıdan doğuya doğru gelen soğuk hava sistemleri Türkiye’de Trakya’ya kadar erişiyor ancak Anadolu’ya varamadan yurdu terk ediyor. Tarım alanlarında ekilen ürünlerin üzerini kar kapamayınca don olaylara karşı savunmasız kalan ürünler donma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Karsız kış tarım ürünlerini de doğrudan etkiliyor. Kurak geçen kış sebebiyle yeraltı suları da etkileniyor, uzun vadede kuraklık tehlikesi bulunuyor.

PEKİ İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamalarına göre kar yağışı için net bir tarih bulunmasa da 15 Şubat’ta yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının İstanbul’u etkilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz soğuk hava sistemleri gibi son dakikada yönünü değiştirmezse 15 Şubat’taki sistemle birlikte İstanbul’a kar yağması bekleniyor.