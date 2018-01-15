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Vahşet! Oğluna kurşun yağdırdı

Ankara'da Faruk Y., tartıştığı babası tarafından tabanca ile vurularak yaşamını yitirdi. 

21:1715 Ocak 2018
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Vahşet! Oğluna kurşun yağdırdı
Ankara'da Faruk Y., tartıştığı babası tarafından tabanca ile vurularak yaşamını yitirdi. 

Olay, Güneşevler Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Rafet Y., konuşmak için eve gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Faruk Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rafet Y., tabanca ile oğluna kurşun yağdırdı. 1 çocuk babası Faruk Y., vücuduna isabet eden 7 kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Foto: DHA

Foto: DHA

“BEN ÖLDÜRMESEM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ”

Olaydan kısma süre sonra apartmandan çıkmaya çalışan ve komşularına “Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti” deyen baba Rafet Y., kapı önünde polis ekipleri tarafından silahla birlikte gözaltına alındı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Faruk Y.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Foto: DHA

Foto: DHA

Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk babası Faruk Y.’nin madde bağımlısı olduğu ve sık sık ailesi ile tartıştığı öne sürüldü. Faruk Y.’nin cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. DHA

Foto: DHA

Foto: DHA

Son güncelleme: 22:3815.01.2018
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