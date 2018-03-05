Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rektör, 28 adayı eleyip oğlunu araştırma görevlisi yaptı

Bir yıl önce Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Ömer Pakiş’in, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı döneminde oğlunu aynı fakülteye araştırma görevlisi olarak aldığı ortaya çıktı.

Ali Ekber ERTÜRK
android-time 02:52 5 Mart 2018
Haberler Gündem
Rektör, 28 adayı eleyip oğlunu araştırma görevlisi yaptı
Bir yıl önce Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Ömer Pakiş’in, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı döneminde oğlunu aynı fakülteye araştırma görevlisi olarak aldığı ortaya çıktı.

Kamu Denetçiliği Kurumu konuyla ilgili rapor hazırladı ve sınavın iptalini istedi. Ancak rektörlük sınavı iptal etmedi. Kamu Denetçisi Arif Dülger'in skandalla ilgili hazırladığı rapora göre oğul Halit Ziya Pakiş, ALES ve yabancı dil sıralamasında 31 kişilik listede 29'uncu sırada yer aldı. Rapora göre başvuranlardan 19'u, transkrip belgesinde “mühür üzerinde imza olmaması, kaşenin imzasız olması” gibi gerekçelerle elendi. Kalan 12 kişiden 8'i sınava girmedi. 4 kişi ise üniversitenin yazılı sınavında 5-15 gibi puanlarla elendi. Elenen adayların genel notlarının 84, 79 gibi yüksek puanlar olması da dikkat çekti. Kamu Denetçisi Dülger, skandala el koyan Meclis Komisyonu'nda şu değerlendirmeyi yaptı: “Gerekli titizlik gösterilip eksiklikler tamamlansa, kazanan iki aday, sınava girecek ilk 20 kişi içerisine bile giremiyor.”

AKP'DEN TEPKİ

Komisyon'un AKP'li üyeleri dahil tüm üyeler, skandala tepki gösterdi ve konuyu YÖK'e iletmeye karar verdi. AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın, “Rektör Bey nerede olursa olsun buraya gelemez, bu şeyi savunamaz. Bunu savunacak bir yüzü olacağını zannetmiyorum” dedi.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar