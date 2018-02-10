Son dakika haberi… Afrin’den acı haberler art arda geliyor: 11 şehit 11 yaralı

Afrin'den peş peşe acı haberler geliyor. TSK'dan yapılan ilk açıklamada, Afrin'de devam eden operasyonlarda 3 askerin şehit olduğu ve 5 askerin de yaralandığı duyuruldu. TSK yapılan ikinci son dakika açıklamasında 2 askerin şehit olduğu 4 askerin ise yaralandığı duyuruldu. TSK'dan gece saat 22.35'te yapılan üçüncü açıklamada ise 4 askerin şehit olduğu ve 2 askerin de yaralandığı bildirildi.Bugün Suriye sınırında saat 13:00 sıralarında TSK'ya ait Atak tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 askerimiz şehit olmuştu. Düşen Atak helikopterindeki şehit olan 2 askerle birlikte toplam şehit sayısı 11 olurken, 39 teröristin ise etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütlerine büyük darbeler vurulurken, acı kayıplar da yaşanıyor.

Edinilen bilgiye göre; bugün Hatay sınırındaki Cinderesi Bölgesi’nde geçici görevde bulunan Tatvan Komando Taburu’na saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 askerin şehit olduğu 11 askerin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıya ilişkin TSK’dan peş peşe açıklamalar geldi.

TSK’DAN İLK AÇIKLAMA: 3 ŞEHİT, 5 YARALI

Genelkurmay’dan yapılan ilk açıklamada şöyle denildi:

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”

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TSK’DAN İKİNCİ AÇIKLAMA: 2 ŞEHİT, 4 YARALI

TSK’dan akşam saatlerinde ikinci bir açıklama daha geldi. Gelen son dakika açıklamasında şöyle denildi:

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 11 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”

TSK’DAN ÜÇÜNCÜ AÇIKLAMA: 4 ŞEHİT, 2 YARALI

TSK’dan gece saat 22.35’te yapılan üçüncü açıklamada 2 askerin şehit olduğu ve 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

TSK’dan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 13 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Helikopterdeki Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (32) ile Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut (29) olay yerinde şehit oldu.

Teröristlerin tanksavar, roketatar, havan ve ağır silahlarla saldırısı sonucu 1027 rakımlı tepede olarak adlandırılan bölgede gün boyu devam eden çatışmalarda ise Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş (29) ile uzman çavuşlar Oğuzcan Ekiz (27), Enes Sarıaslan (24), Halis Koca (27), Burak Akalın (28), Serdar Ege (41), Hüseyin Şahin (27), Koray Karaca (25) ve uzman onbaşı Hamza Karacaoğlu (26) şehit oldu.

YARALI ASKERLER HASTANEYE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan askerler Hatay’da bölgedeki hastanelere sevk edildi. Bölge protokolü de hastaneye gelerek askerlerin durumları hakkında bilgi aldı.

ERDOĞAN: HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ

Peş peşe gelen acı haberlerin ilkini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. AKP İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan “Bu sabah itibariyle 1141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Tabi ki bütün bunlar olacak. Bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Belki bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini katbekat ödeyecekler.” dedi.

ÇOK SAYIDA UÇAK VE HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

Helikopterin düşürüldüğü bilgisinin ardından bölgedeki hava trafiği de arttı. Çok sayıda helikopter ve uçak bölgeye sevk edildi.

‘SURİYE TOPRAKLARINDA DÜŞTÜ’

Sözcü’nün ulaştığı askeri kaynaklar ise helikopterimizin, Kırıkhan’ın Kaletepe ile Camız Kışlası mahallesi yakınında bulunan Zafertoka karakolunun karşısında, Suriye topraklarında Ömerli Köyü’nde düştüğünü belirttiler. Askeri kaynaklar, yaralı ve şehitlerin olduğu bilgisinin de kendilerine ulaştığını açıkladılar.

BAŞBAKAN İKİ ASKER ŞEHİT

Muğla’da konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise olayda 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. Başbakan “Her hangi bir dış müdahale ile düştüğü konusunda elimizde kesin bir bilgi yok. Bölgede askerlemiz duruma hakim” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT PİLOTUN EŞİNE ACI HABER VERİLDİ

Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığından havalanan ATAK tipi helikopterin Afrin bölgesinde düşmesi sonucu Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman ve Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut şehit oldu. Şehit pilotlardan Üsteğmen Erdem Mut'un acı haberini, askeri yetkililer Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi’nde yaşayan eşi Gizem Mut’a verdi. Kırıkkale nüfusuna kayıtlı olan Mut'un, şehadet haberi ile yıkılan eşine sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit pilotun oturduğu siteye Türk bayrakları asılırken, ailenin bugün Kırıkkale'ye gideceği öğrenildi.

KIRIKKALE’YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Atak helikopterinin düşmesi sonucu Üsteğmen Erdem Mut, şehit oldu. Şehit üsteğmenin şehadet haberi babası Ali Mut'un Kırıkkale'deki evine ulaştı. Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz beraberindeki heyetle haberi anne Ayşe Mut ile baba Ali Mut'a ileterek sabır temennisinde bulundu. Çallıöz Mahallesi Çankırı Blokları’nda bulunan baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Malatya’da görevli Şehit Mut'un evli olduğu ve eşinin Malatya'da bulunduğu öğrenildi.

ANKARA’DAKİ AİLEYE ACI HABER ULAŞTI

Afrin'de düşen ATAK helikopterinde şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman’ın Ankara’da yaşayan eşine acı haber verildi. Acı haberi alan ailenin yakınları ve akrabaları eve gelerek taziyede bulundu. Şehidin kayınpederinin evine ise Türk bayrağı asıldı. Şehidin eşi Duygu Kahraman’ın üniversitede araştırma görevlisi olduğu öğrenildi. Şehit pilotun ailesinin İzmir’de yaşadığı belirtildi.

KUZENİ DE ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz’in acı haberi, Hatay’ın Erzin ilçesindeki ailesine ulaştı. Bekar olan ve 4 yıldır görev yaptığı belirtilen şehidin yakınları, fenalık geçirdi. Evine Türk bayrakları asılan şehidin ablası Gülşah Ekiz’in Eskişehir’de polis olarak görev yaptığı, amcasının oğlu olan Uzman Çavuş Uğur Ekiz’in de 2010’da İstanbul’daki servis aracına yönelik bombalı saldırıda şehit düştüğü öğrenildi.

SAMSUN’A DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Afrin’de şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin ailesine acı haberi Havza ilçe protokolü tarafından verildi. Şehidin babasının daha önce vefat ettiği öğrenilirken, annesi Behiye Şahin acı haberi alıp fenalık geçirdi. Şehidin eşinin ise Bitlis’in Tatvan ilçesinde olduğu öğrenildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Polis memurluğu görevini bırakıp göreve başladığı öğrenilen şehidin 2015’de göreve başladığı ve Bitlis’in Tatvan Komando Taburunda görevli iken Afrin’e gittiği öğrenildi.

SAMSUN’A İKİNCİ KEZ ATEŞ DÜŞTÜ

Afrin’de sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında çıkan çatışma sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın’ın acı haberi Samsun’da yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin annesi Aysel ve babası Ekrem Akalın fenalık geçirirken, şehidin evine Türk bayrakları asıldı. 1 kız kardeşinin olduğu öğrenilen şehidin 2015’de göreve başladığı ve Bitlis’in Tatvan Komando Taburu’nda görevli iken Afrin’e gittiği öğrenildi.

GAZİANTEP ŞEHİT ATEŞİYLE SARSILDI

Afrin’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın acı haberi, Gaziantep’in İstiklal Mahallesi’nde oturan bir fabrikada şoför olarak çalışan babası İmam ve annesi Hatice Sarıaslan’a verildi. Acı haberle yasa boğulan 2’si kız 4 çocukları bulunan Sarıaslan çifti Hatay’a giderken, evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan şehidin yakınları, Türk bayrakları asılan eve akın etti. Ailenin ikinci büyük çocuğu ve bekar olduğu belirtilen Şehit Sarıaslan’ın cenazesi, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi’nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

BAŞBAKAN İZMİR’DE ACILI AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman’ın şehadet haberi İzmir'de yaşayan ailesine ulaştı. Karaman’ın acı haberi askeri yetkililer tarafından Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden babası Uğur Salim Karaman ile annesi Ayşe Karaman’a verildi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep de şehidin baba ocağına gelirken, programları sebebiyle Manisa'da olan Başbakan Binali Yıldırım da aileye taziye ziyaretinde bulundu. Karaman’ın evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Evli olan Karaman’ın Ankara’da yaşadığı bildirilirken, cenazesinin İzmir’de Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde kaldırılacağı belirtildi.

ACI HABER İSTANBUL’DAKİ AİLEYE ULAŞTI

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın acı haberi İstanbul Kartal'daki baba ocağına ulaştı. Haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etti. Binanın önünde bir ambulans da hazır bekletilirken, şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

ESKİŞEHİRLİ ŞEHİDİN ANNESİNE ACI HABER VERİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin acı haberi memleketi Eskişehir'e ulaştı. 71 Evler Mahallesi Kırlangıç Sokakta annesinin ve kız kardeşinin bulunduğu ikamete gelen askeri erkan, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Eskişehir İl Müdürü Bekir Gerek, Aile ve Sosyal Politikalar Eskişehir İl Müdürü Alper Sezer ve Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin aileye şehadet haberini verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Eskişehirli şehidin evli 2 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Şehidin babasını uzun süre önce kaybettiği belirtilirken, ailesi Ankara'da görev yaptığına yönelik bilgilerinin olduğunu söyledi. Acı haberi alan komşular ise evin önünde toplandı. Öte yandan aile için sağlık ekipleri hazır bekletildi.

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